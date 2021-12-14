Breitbart – Трамп обвинил во всех бедах Америки Байдена и демократов

В эксклюзивном интервью Breitbart бывший президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Джо Байдена, под руководством которого Америка стала «намного слабее». Трамп также добавил, что в провалах как на внутренней, так и на внешнеполитической аренах виноваты Байден и демократы, из-за которых мир «больше не уважает» США.



Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в эксклюзивном интервью Breitbart, что Америка под руководством Джо Байдена стала «намного слабее» и что из-за такой слабости мир её «больше не уважает».

«Нас больше не уважают. Я думаю, если вы посмотрите на границу, там всё ужасно, смотреть на это страшно. Я вижу, как миллионы людей из других стран проникают в нашу страну совершенно бесконтрольно, безо всяких проверок. Миллионы людей из других стран в нашу страну. Они бегут из своих тюрем. Они прибывают, как захотят. У нас была самая прочная граница за всю историю. А сейчас она самая слабая за всю историю. Мне кажется, что вывод из Афганистана, или капитуляция, — называйте как хотите — это полностью ослабило нас в глазах других стран. Полностью ослабило нашу страну. У нас великолепная армия, у нас замечательные генералы, за исключением телевизионных генералов, которые ни черта не знают, что делают. Но я вам вот что скажу. Я действительно считаю, что вся эта афганская катастрофа была — никто реально в это не верит. Это так трудно. Наша страна так низко пала. Она никогда не была в таком смятении. Когда Китай это увидит — а он, знаете, пристально наблюдает. Как и РФ с Северной Кореей, как и Иран. Иран смотрит на это и говорит: «Знаете, для чего нам вообще иметь дело с этими людьми?» Они даже говорить с нами не станут. Они были готовы подписать сделку. Со мной они бы подписали её в течение недели после выборов, которые оказались сфальсифицированными. Это были подтасованные выборы. И вот что мы в итоге получили. Вот так. Это ужасно. Полагаю, так плохо, как сейчас, о нашей стране не думали никогда», — заявил Трамп.

Он также подверг резкой критике экономическую политику Байдена, отметив, что в этом праздничном сезоне американцы вынуждены гораздо больше тратить на подарки и поездки в гости к родственникам. Во всём этом, уверен Трамп, виноваты Байден и демократы.

«Они тратят намного больше, потому что ничего не могут достать. Они не могут купить то, что поставляется из других стран. Они не могут купить подарки, они не могут сделать ничего. Я слышу все эти ужасные истории о полупустых магазинах, где нет товаров. У нас никогда ничего подобного не было. Я ничего подобного с поставками товаров не видел», — рассказал бывший президент США.

Он также отметил, что ему и Си Цзиньпину никогда не приходилось обсуждать вопросы дефицита поставок и прочие серьёзные проблемы, потому что ещё совсем недавно такие трудности были просто немыслимы, а теперь Байден в Америке всё привёл в беспорядок. Он добавил, что сейчас враги Америки приободрились и осмелели, глядя на недостатки Байдена.

«Си Цзиньпин и я никогда об этом не говорили. И между прочим, мы никогда не говорили о Тайване, так как он понимал, что не сможет это сделать. У нас были очень хорошие отношения до прихода COVID-19, а потом я сказал: «Хватит». Мы заключили с Китаем замечательную для наших фермеров и для нашей промышленности сделку, мы их обогатили, и мы вывели из Китая миллиарды и миллиарды долларов — сотни миллиардов долларов. Никто больше ничего не вывел. Мы никогда не говорили про Тайвань. У нас никогда не было таких проблем с Украиной, как сейчас, а сейчас там вполне может начаться вторжение. Эти вопросы на повестке не стояли. Я хорошо ладил с Путиным, с председателем Си, со всеми. Я хорошо ладил с Ким Чен Ыном, и они понимали, что не смогут так поступать. А теперь они творят немыслимое. Посмотрите на бомбардировщики, постоянно летающие над Тайванем. Я серьёзно говорю — большие бомбардировщики, большое количество бомбардировщиков постоянно летает над Тайванем. У нас такого не было. Они понимали, что ничего не смогут с этим сделать. И они бы так не поступили из уважения ко мне, из уважения к нашей стране. А сейчас они делают это типа повседневно. Посмотрите на Украину, что там происходит, посмотрите на Иран. Мы покончили с иранской сделкой, но они бы заключили сделку со мной. В течение недели после выборов мы бы подписали сделку с Ираном. А сейчас всё просто ужасно. Они идут к созданию ядерного оружия», — рассказал Дональд Трамп.