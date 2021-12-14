Мнение: До ватника дошло! За 10 лет, в целом неплохо!



Я еще об этом, конечно, сделаю ролик – но тут напишу сразу мои мысли, а то ЖЖ совсем зачах – наверное, потому что мне за него не платят (кстати, не шутка, админам привет). Так вот – это правда – впервые за 10, получается, лет (плюс-минус) – я сформулировал ответ мудакам, которые каждый раз на новость, о том, что в России открылся новый завод, цех, производство, ферма – не важно – пишут: а чо так мало, там только 20-70-300 человек будет трудоустроенно! Вот в СССР давали же угля!

И ответ: на*й пошли! Это самый честный ответ, что у меня есть и теперь я знаю почему. Доходит, конечно, как до жирафа, но – у этих то и так не будет!

Во-первых, конечно, мы сразу уточним – что это круто. Ибо – не было фермы, где выращивают бычков и т.д. – а теперь есть, вот в Томске опять что-то открыли. И куча людей получает рабочие места – хорошие, стабильные, с зарплатой.

Кстати.

Вы же уже поняли, как эти МРАЗИ, да-да, кто говорит -что только ОДИН завод на скажем 70 рабочих мест – относятся к людям? Мало того, что для них 70 человек это не люди, они еще их по головам и тысячами считают. И дело не только в либералах, а замудохался это объяснять – эта гниль поражает всех.

Потому что, хрен с ними, 100-тысячные заводы сейчас мало открывают, просто люди – это важно, это ресурс и их много не бывает – без шуток про Китай, где сейчас демографический бардак начинается. Это же голимый подход СССР, который типа они – любят и ненавидят.

Но, есть еще и во-вторых.

Нет, я знаю мудаков среди своих знакомых, кто говорит также – причем, у самого в подчинении человек 30. Но! Иди открой, клоун?

Вот, реально – кто-то заморочился на большие бабки и риски – открыл теплицу, коровник, цех с пилорамой – да, мало ли? А кто-то – сидит на диване и гундосит – что мало. НО!

ОН туда и работать не пойдет, и САМ ТАК НЕ СМОЖЕТ. Однако, будет рассказывать, как надо.

Поэтому ответ один: пошли на х*й – советники по строительству заводов.

С наступающим, товарищи!

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