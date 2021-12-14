 

Собянин сообщил о выполнении предприятиями Москвы требований о вакцинации 80% сотрудников

14.12.2021, 16:32, Разное
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Градоначальник уточнил, что за последнюю неделю число выявленных случаев заражения снизилось на 7%, а количество госпитализаций уменьшилось на 6%.

Мэр сообщил о выполнении постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и других отраслей экономики. Он поблагодарил руководителей и работников организаций.

Общее количество привитых москвичей продолжает увеличиваться. По словам Собянина, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 5,8 миллиона жителей столицы.

В октябре 2021 года Москва ввела новые санитарные меры из-за роста числа заболевших COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, не менее 80% сотрудников городских предприятий должны были сделать прививку первым компонентом до 1 декабря 2021 года и полностью пройти вакцинацию до 1 января 2022 года. Также в начале ноябре в Москве действовал режим нерабочих дней.

Принятые меры помогли снизить уровень заболеваемости – ситуация стабилизировалась. За последние сутки в столице выявлено минимальное с конца сентября
число заразившихся.



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