«Человек-паук: Нет пути домой» получил наивысшие оценки критиков

После прошедших в США предпоказов фильма “Человек-паук: Нет пути домой” картина получила наивысшие оценки критиков. В прокат блокбастер выйдет 15 декабря.

Популярный агрегатор рецензий Rotten Tomatoes, который уже давно зарекомендовал себя как главный маркер успешности кино, уже получил первые отзывы криков на кинокартину «Человек-паук: Нет пути домой». Новый супергеройский блокбастер получил 100% рейтинг.

Кинокритики называют фильм режиссера Джона Уоттса величайшим приключением Marvel за всю историю. Они также отмечают, что сюжет фильма держит в напряжении до самых титров. Отмечается, что звездный актерский состав, достоверная игра и впечатляющие визуальные эффекты расположились на большой высоте по сравнению с предшественниками картины.

Просмотревшие фильм сходятся в еще одном мнении: “Человек-паук” дарит массу эмоций при просмотре. Премьера блокбастера в РФ состоится 16 декабря.

Источник: kulturomania.ru