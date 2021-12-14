 

В результате взрывов в аэропорту в Колумбии погибли двое полицейских

14.12.2021, 16:06, Новости дня
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Два взрыва прогремели в колумбийском аэропорту Кукута на границе с Венесуэлой, сообщила колумбийская газета «Тьемпо».

По данным властей, в результате первого взрыва погиб террорист-смертник, приведший в действие бомбу. Жертвами второго взрыва стали два сотрудника полиции, информирует ТАСС.

Отмечается, что все рейсы приостановлены.

О втором взрыве также сообщил телеканал Caracol.

«Двойная атака на аэропорт в Кукуте. После первого взрыва правоохранители начали проверять (подозрительный) ящик, он сдетонировал. Предположительно, погибли двое полицейских», – цитирует канал РИА «Новости».

Ранее во вторник в этом же аэропорту, находящемся на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, прогремел взрыв. Отмечалось, что рядом со взлетно-посадочной полосой был замечен человек со взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.



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