Открытие зимнего сезона на «Роза Хутор» перенесли

Сезон катания на курорте «Роза Хутор» в Сочи перенесли на 25 декабря из-за теплой погоды в горах, сообщила пресс-служба курорта.

«Зимний сезон на «Роза Хутор» будет открыт 25 декабря. В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт «Роза Хутор» принял решение перенести дату начала зимнего сезона», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что в настоящее время организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега. Пресс-служба сообщила, что тестовые катания могут открыться раньше 25 декабря в связи с прогнозируемым снегопадом.

В сентябре в горах Сочи при температуре минус один градус выпал снег толщиной 12 см, однако на следующей неделе он уже растает, пик непогоды впереди.