В Германии заявили о продолжении давления на Белоруссию

Давление на белорусскую сторону в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе должно продолжаться, сообщил источник в ведомстве канцлера Германии в Берлине.

«Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная (…) Мы должны, конечно, продолжать давление на Минск, еще раз подчеркнуть, это будет целью (саммита ЕС), как и солидарность с Польшей, Литвой и Латвией», – цитирует собеседника РИА «Новости».

В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.