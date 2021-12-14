 

В ноябре от СПИДа в Украине умерло около 200 человек – Минздрав

14.12.2021, 15:58, Новости дня
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Об этом 14 декабря в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Пути инфицирования: гетеросексуальный (938 случаев), гомосексуальный (31), парентеральный (400), вертикальный (219), неизвестный (2).

“ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить! В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови”, – подчеркнули в посте.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/3485969494861087

1 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине почти 257 тыс. людей живут с ВИЧ.

“Эпидемия географически неоднородна. Ее нагрузку в большей степени ощущают юго-восточные области Украины – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая”, – сказал министр.

По его словам, у каждого третьего инфекция была выявлена на стадии СПИД. Каждый третий украинец сегодня не знает о своем статусе.

“Это происходит потому, что люди игнорируют доступную и бесплатную возможность сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Как и в случае с эпидемией COVID-19, нам нужен высокий уровень ответственности гражданского общества. Протестироваться на ВИЧ можно у семейного врача, в любом учреждении здравоохранения, предоставляющего услуги в рамках программы медицинских гарантий, а также в пунктах тестирования неправительственных организаций”, – уточнил Ляшко.

Контекст:

По словам Ляшко, в 2020 году от СПИДа в Украине умерли 2,5 тыс. человек, писал “Укринформ”. Ляшко отметил, что в прошлом году на ВИЧ/СПИД обследовали 2,5 млн человек. Во время обследования 19 тыс. человек узнали о своем ВИЧ-статусе, из них 18 тыс. начали лечение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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