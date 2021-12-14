 

Рада разрешила допустить на территорию Украины в 2022 году иностранные войска для военных учений

14.12.2021, 15:58, Новости дня
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На одном заседании законопроект включили в повестку дня, приняли за основу и в целом. Воздержались 15 нардепов, не голосовали 30. Против выступили четыре народных депутата, все из “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Верховна Рада #Рада9 схвалила рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях, #ЗП6359 pic.twitter.com/14rlgwqMky

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко, представляя законопроект, пояснил, что его принятие позволит провести на территории Украины 10 многонациональных учений, в которых примет участие около 21 тыс. украинских военнослужащих и 11,5 тыс. представителей стран НАТО и других иностранных партнеров с соответствующим вооружением и военной техникой 

Он подчеркнул, что проведение многонациональных учений в Украине поспособствует укреплению национальной обороноспособности и поддержит политико-дипломатические усилия по поддержанию безопасности в регионе

Согласно тексту законопроекта, иностранные вооруженные силы будут допущены на территорию Украины для участия в:

многонациональных учениях “Объединенные усилия”;
украинско-американских учениях Rapid Trident;
украинско-британских учениях Cossack Mace;
многонациональных учениях “Светлая Лавина”;
украинско-польских учениях Silver Saber;
украинско-американских учениях Sea Breeze;
украинско-румынских учениях Riverine;
многонациональных учениях “Кленовая Арка”
многонациональных учениях “Викинг – 2022”.

Закон вступает в силу со дня его обнародования.

Контекст:

В 2021 году в Украине также проходили многонациональные учения  Sea Breeze,  Rapid Trident, Cossack Mace и другие, для проведения которых в январе этого года Рада принимала аналогичный закон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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