Der Tagesspiegel – без поддержки России и США роботов-убийц не остановить

Россия и США активно препятствуют началу переговоров о запрете роботов-убийц в рамках ООН, пишет Der Tagesspiegel. Но некоторые считают, что соглашение можно заключить без их участия, взяв пример с того, как была создана Конвенция о запрете кассетных боеприпасов. Однако без подписей Москвы и Вашингтона такой договор будет обладать небольшой ценностью и в любом случае не остановит применение смертельных автономных боевых систем.



Reuters

Переговоры о роботах-убийцах в Организации объединённых наций идут уже больше семи лет, пишет Der Tagesspiegel. Но представители десятков стран всё никак не могут сделать самый важный шаг и приступить к обсуждению запрета этих смертельных автономных боевых систем. Ничего не сдвигается с места в этом вопросе в первую очередь из-за того, что РФ и США блокируют инициативу. Их поддерживают и другие страны, например, Израиль, который считает роботов-убийц незаменимыми для своей армии.

За запрет же активнее всего выступают Австрия, Ирландия и Мексика, продолжает немецкое издание. В своём коалиционном договоре новое правительство Германии также дало чётко понять, что категорически отвергает применение такого типа вооружения. Того же требуют мирные активисты. Но многие полагают, что новый раунд переговоров на начавшейся в понедельник пятидневной конференции ООН ничего не даст. Возможно, будет принято решение провести дополнительные консультации, что превратит весь процесс в фарс.

Но некоторые считают, что о запрете роботов-убийц можно договориться и без тех, кто тормозит эту инициативу. Противники автономных боевых систем могут вынести переговоры за пределы ООН и Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Пример можно взять с того, как возникло Международное соглашение о запрете кассетных боеприпасов. Тогда Москва и Вашингтон также препятствовали ходу обсуждений в рамках Организации объединённых наций. Норвегию и другие страны, выступавшие против, это так разозлило, что они запустили независимый процесс без их участия, в результате которого и была принята вышеупомянутая конвенция.

«Так почему же государствам нужно запретить роботов-убийц?» — задаётся вопросом издание. Генсек ООН Антонио Гуттереш даёт убедительное объяснение: «Автономные машины, которые без участия человека выбирают цели и лишают жизни, политически неприемлемы и с моральной точки зрения отвратительны». По мнению критиков, новый тип вооружения приведёт к ужесточению боевых действий. Моральный компас, способность отличать добро от зла, оценка последствий определённых действий, их соразмерность, ответственность за них — всё это исчезнет. К тому же есть основания полагать, что одна только доступность роботов-убийц значительно повысит возможность военного столкновения.

Но какой ценностью будет обладать конвенция об их запрете, если её не подпишут Россия, США и другие державы? Небольшой. Но такое соглашение может стать фактором морального давления на государства, обладающие новым типом вооружения, впрочем, в любом случае недостаточно сильного, чтобы остановить роботов-убийц, заключает Der Tagesspiegel.