 

“Усложнить жизнь бабушкам”: эксперт оценил государственный сервис по аренде жилья

14.12.2021, 15:48, Разное
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Эксперт рынка инвестиций в недвижимость поддержал инициативу властей о создании госсервиса по аренду жилья, который должен способствовать значительному “обелению” этой сферы. Впрочем, ситуация не такая однозначная, как это может показаться на первый взгляд. “Большой вопрос к реализации”, – заметил Валерий Летенков.

Он добавил, что сейчас собственники, владеющие сразу несколькими объектами недвижимости, которые сдаются в аренду, и без того оформляются как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Таким образом, значительная часть арендного рынка уже вышла из тени. Остальным придется привыкнуть к дополнительной бумажной нагрузке.

“А вот если есть цель усложнить жизнь бабушкам, сдающим одну свою квартиру или другим лицам, сдающим один объект, то этот сервис на отлично справится с этой задачей”, – рассказал Валерий Летенков.

Эксперт добавил, что более эффективной была бы стратегия создания такого сервиса, который был бы удобен для арендодателя, обеспечивал бы безопасность арендатора и брал бы на себя все тонкости двусторонних отношений между ними. В частности, пригодилась бы функция хранения документов, а также фотографий квартиры на момент заселения и выезда арендатора, что помогло бы при решении спорных моментов.



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