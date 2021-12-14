 

Nvidia переносит выпуск GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти и RTX 3070 Ti

14.12.2021, 15:41, Разное
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Компания Nvidia перенесла презентацию своих новых флагманских видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 Ti. Планировалось, что их продемонстрируют публике 17 декабря.
История повторяется. Еще в прошлом году Nvidia переносила запуск устройств линейки RTX 30. Пользователи ожидали, что лидер в области создания видеокарт представит свои свежие творения этой зимой, но мероприятие снова будет отложено. Новая дата мероприятия до сих пор держится в тайне. Интересно, что анонс следующей видеокарты RTX 3090 Ti пока все еще планируется на конец января в рамках выставки CES 2022. Представители компании сообщают, что задержка произошла из-за дефицита чипов, которые используются в видеокартах nVidia.

Тем временем выставка, организуемая AMD – главным конкурентом, все еще планируется на 4 января, где фирма представит новые процессоры и видеокарты.

Источник: www.ixbt.com



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