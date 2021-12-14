Мобильные операторы будут прерывать разговоры, в ходе которых распространяется дезинформация о COVID-19

Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, Мегафон, Теле2 и Тиньков-Мобайл, подписали соглашение с Минсвязи и Общественной палатой, цель которого предотвратить дальнейшее распространение дезинформации о COVID-19 и профилактических вакцинах.

Согласно экспертным оценкам, более 60% всех фейков о коронавирусе и вакцинации распространяется именно в ходе телефонных разговоров. После заключения соглашения на всех средствах связи, использующих операционные системы Android и iOS, каждое слово, сказанное во время разговора в сети одного из операторов, будет распознано.

В случае фиксации нескольких ключевых слов, таких как “коронавирус”, “вирус”, “вакцина”, “инфекция”, “микрочип” и некоторых других, разговор будет поставлен на удержание, а произнесший эти слова абонент будет принудительно ознакомлен с официальными фактами о вирусе в Центре информации о COVID-19.

После ознакомления абоненту будет предложено пройти тест на усвоение информации, где ему предстоит определить истинность 10 предложенных суждений о коронавирусе. Добропорядочность тестируемого, согласно меморандуму, будет проверяться при помощи встроенной в телефон фронтальной камеры, которая будет фиксировать необычную активность зрачков, и, в случае подозрения в списывании, предложит абоненту дополнительные задания.

Пользователь, правильно ответивший на 80% вопросов, сможет вернуться к разговору, в то время как устройства и сим-карты непрошедших тест и отказавшихся от его прохождения будут заблокированы до тех пор, пока их владельцы не докажут, что они умеют отличать фейки о новой коронавирусной инфекции от достоверных фактов.

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