Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году

Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.

Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».

Также ЕК предлагает странам-членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.

Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.

Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.