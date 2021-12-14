Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала “Секс в большом городе” по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием

Певица отметила, что актер записал для нее поздравительное видео по случаю ее 36-летия благодаря их общему знакомому – саунд-продюсеру американского лейбла, с которым представители артистки ведут переговоры о сотрудничестве.

В ролик Нот представился именем своего героя из сериала и назвал певицу “крошкой”, а также “самой большой звездой в Украине”.

Мистер Биг пригласил ее приехать к нему в Нью-Йорк, где у него есть свой музыкальный коллектив.

“Ты разорвешь мир, крошка”, – заявил он.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу “Фабрика звезд” на “Новом канале”. Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом “По барабану”, посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – “Сукня біла”, “Сонечко”, “Чекаю. Цьом”, “Киця”.

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО “Радивиловмолоко” Сергей Грисюк.

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