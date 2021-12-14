 

Апелляционный суд отменил решение в пользу Коломойского по делу “ПриватБанка”

14.12.2021, 15:12, Новости дня
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“НБУ приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции”, – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Также суд закрыл производство по этому делу. В Нацбанке Украины напомнили, что компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная бывшему акционеру “ПриватБанка” Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7% акций банка.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

В феврале 2019 года Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. обжаловали в Хозяйственном суде Киева национализацию “ПриватБанка”.

В апреле Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Коломойского и Triantal Investments Ltd. о расширении перечня требований, включив в него пункт о возвращении акций “ПриватБанка”. 

В том же месяце Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского о незаконности национализации “ПриватБанка”. Этот же суд отменил решение Нацбанка Украины, принятое в 2016 году, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком. Печерский районный суд Киева 20 апреля разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования “ПриватБанка”, полученным до его национализации.

3 мая Хозяйственный суд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и “ПриватБанку” о недействительности договоров личного поручительства.

16 мая Кабинет Министров Украины подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, отменившего 18 апреля национализацию “ПриватБанка”.

24 мая НБУ подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда Киева по “ПриватБанку”. В НБУ заявили, что судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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