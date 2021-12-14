SpaceX начнет перерабатывать углекислый газ в топливо

Компания SpaceX объявила о начале программы переработки углекислого газа. Это позволит превращать CO2, взятый из атмосферы, в ракетное топливо.

Космическая компания SpaceX в понедельник объявила о начале реализации новой программы по выведению углекислого газа из атмосферы. Этот газ образуется после сжигания ископаемого топлива, одновременно являясь парниковым.

Ранее Всемирная метеорологическая станция сообщила, что на 2020 год концентрация парниковых газов достигла своего пика, несмотря на экономическое затишье, связанное с пандемией коронавируса.

Предполагается, что свои наработки компания будет использовать в новом изобретении Starship – космическом корабле, который построен специально для полетов на Марс. Двигатели корабля работают на метане, который Илон Маск собирается добывать с помощью своей программы.

Источник: tass.ru