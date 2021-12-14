Ксения Шойгу рассказала, как в Федерации триатлона России восприняли санкции международного союза

Общественный деятель Ксения Шойгу пояснила о том, как в руководимой ею Федерации триатлона РФ восприняли санкции, введённые международным союзом этого вида спорта. Причиной ограничений указываются нарушения антидопинговых правил.

По словам Ксении Шойгу, в ФТР принимают и понимают санкционные меры, предпринятые в понедельник в отношении российских спортсменов. Из-за ограничений должностным лицам ФТР на протяжении года нельзя будет занимать должности в международных организациях, связанных с триатлоном, а также организовывать любые состязания и мероприятия как мирового, так и европейского уровней.

“Решение World Triathlon нам абсолютно понятно, и мы его принимаем. По факту – ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания, эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч. Для нас важно сообща решить проблему допинга, поэтому и было подписано соглашение с РУСАДА [Российским антидопинговым агентством], мы работаем над образованием в сфере допинга, у нас появился офицер по безопасности”, – отметила Шойгу.

“Вместе с тем хотела бы отметить, что все старты календарного плана состоятся согласно графику. В заявлении World Triathlon говорится об ограничениях на проведение международных мероприятий в 2022 году, организатором которых являлась бы непосредственно ФТР”, – добавила она.

Помимо этого, Федерацию триатлона российского государства обязали возместить международному союзу World Triathlon все затраты на выявление нарушений антидопинговых правил, допущенных спортсменами и тренерами из РФ. Организация должна строго относиться к подобным инцидентам. Так, в World Triathlon обязали её задействовать санкции в отношении всех без исключения тренеров или должностных лиц, причастных к нарушению какого-либо антидопингового правила. Кроме того, ФТР должна сотрудничать с дисциплинарными органами, подотчётными Международному союзу триатлона.

Напомним, за нарушение антидопинговых правил ранее дисквалифицировали триатлонистов Александра Брюханкова, Игоря Полянского, Владимира Турбаевского.