Не только Скорпион: знаки зодиака, о разрыве с которыми люди жалеют особенно остро

Расставание — это всегда тяжело. Но особенно тяжело, когда невозможно забыть партнера: настолько глубокий след он оставляет в душе. Вот представителей каких знаков зодиака после разрыва вы будете помнить очень долго.

Весы

Ради второй половинки представитель воздушной стихии готов поступиться своими интересами. Он сделает все, чтобы угодить партнеру, чтобы создать для него максимально комфортные условия.

К такому отношению быстро привыкаешь. Поэтому после расставания с Весами им сложно найти замену. Ведь кто еще будет проявлять так много заботы? Забавно, что именно забота и становится обычно причиной для расставания. Партнеры Весов сначала страдают от излишней услужливости представителей воздушного знака, а потом, когда лишаются ее, страдают. Вот такая парадоксальная ситуация.

Скорпион

Отношения с представителем водной стихии складываются непросто, ведь он так и стремится занять доминирующее положение в паре, подчинить себе партнера. Но делает это ловко, с помощью хитрых манипуляций: так, что и не подкопаешься. Цель оправдывает средства – Скорпиону удается в эмоциональном плане «привязать» к себе партнера.

Поэтому после расставания с представителем данного знака так не хватает единства, какой-то глубины чувств. Такое впечатление, как будто и правда потерял половинку. В памяти Скорпион остается неразгаданной тайной.

Стрелец

Представитель огненной стихии любые отношения превратит в праздник. Нет, он не будет пытаться угождать партнеру. У него другая стратегия. Стрелец сам по себе такой позитивный, авантюрный, что потом этого не хватает.

Бывшие партнеры представителей данного знака очень скучают по веселым и увлекательным временам, проведенным с ним. Хочется найти достойную замену, но редко кто, кроме Стрельца, обладает столь положительной энергетикой и позитивным отношением к жизни. Поэтому сразу после расставания может возникнуть ощущение, будто потерялись все краски жизни.