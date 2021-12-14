Стали известны подробности дела о трагедии на шахте «Листвяжная»

Следственный комитет назначил 125 экспертиза в рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная», жертвами которой стал 51 человек, ни один из фигурантов дела не признал вину, информирует СК.

«В рамках оперативного совещания Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственной группы об актуальных данных расследования обстоятельств произошедшего. Проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля. В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие», – говорится в сообщении ведомства по итогам совещания в Кузбассе председателя СК Александра Бастрыкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Отмечается, что на сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал.

Глава СК дал конкретные указания по дальнейшему расследованию уголовного дела.

«Он потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать документацию, изъятую в ходе следственных действий. Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку», – отмечается в релизе.

После проведенного оперативного совещания началась встреча главы ведомства с родственниками погибших и пострадавшими. Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – за нарушение промышленной безопасности и халатность.

Арестовано пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, они проводили проверки на шахте.