 

Болгары высмеяли возможные санкции G7 против России

14.12.2021, 14:37, Новости дня
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Читатели болгарского издания «Факты» высмеяли заявление стран «Большой семерки» о возможных санкциях против РФ из-за Украины, указав, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет.

«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», – сообщил Очаквам, передает РИА «Новости».

Пользователь big отметил, что Запад угрожает РФ с 2014 года, однако, несмотря на уже введенные меры, в стране идет «рост экономики и военного производства»

«Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И РФ не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!», – добавил он.

«У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы», – иронизирует Ggr.

Читатели отметили, что «евроатлантическим друзьям» Болгарии свойственны «наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью», они «взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна (Владимира) Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость».

Ранее в Москве сочли очередными угрозами заявление G7 по санкциям против России.

Напомним,  госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что РФ грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва.



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