Шампанское назвали самым неподходящим напитком для праздника

Шампанское является самым неподходящим алкогольным напитком для праздничного застолья, поскольку газ очень сильно ускоряет всасывание спирта, и опьянение оказывается более глубоким, сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, алкоголь вреден в принципе, но игристое вино занимает в его иерархии особое положение. «В нем сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», – сказал Гинзбург телеканалу «Звезда».

Также он отметил, что после шампанского человек часто теряет контроль над своим пищевым поведением и начинает есть все подряд. Чтобы уменьшить негативное воздействие, диетолог посоветовал убрать из шампанского газы, а также не пить его натощак, закусывать лучше салатами с мясом или фруктами.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала газете ВЗГЛЯД, что после перенесенной коронавирусной инфекции организм нуждается в большом количестве витаминов, белке, клетчатке и жидкости, поэтому для новогоднего стола подойдут блюда из курицы или рыбы, салаты, заправленные йогуртом, квашеная капуста.