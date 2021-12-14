“Вау! Невероятная красота”, “Божественная!” Шоптенко показала голую грудь

“Сменила спортивный костюм на смокинг. И как теперь выбрать фото? Вам какое больше всего нравится?” – спросила она.

Хореограф предстала в белое расстегнутой блузе, под которой засветила голую грудь. Образ она дополнила галстуком-бабочкой.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

“Вау! Невероятная красота”, – прокомментировала подписчица numerolog_osia.

“Божественная!” – заявил garaninyuriy.

Контекст:

Алена Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

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