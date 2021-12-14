 

В Москве и Подмосковье перед Новым годом начнутся 30-градусные морозы

14.12.2021, 14:20, Разное
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На столичный регион надвигаются по-настоящему трескучие морозы. Об этом жителей Москвы и Московской области предупредил руководитель прогностического центра “МЕТЕО”, метеоролог Александр Шувалов.

По словам Шувалова, уже 22 и 23 декабря из-за смещения воздушных масс в регион придет резкое похолодание. Температура воздуха местами может опуститься до -30 градусов Цельсия. После этого морозный фронт будет двигаться на юг: в следующие дни похолодание до -20 градусов ожидается в Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщает Ura.ru.



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