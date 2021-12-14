 

Появилось видео допроса кассирши из Ачинска

14.12.2021, 14:02, Новости дня
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Кассиршу банка из Ачинска, которую подозревают в хищении десятков миллионов рублей, задержали, ее допросили в полиции.

Следователь зачитала задержанной, сидящей в капюшоне напротив, ее права, передает РИА «Новости».

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Позже она сдалась полиции.



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