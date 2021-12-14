Рыбинские спортсмены вошли в состав олимпийской сборной России
14.12.2021, 14:08, Новости
Теги: Олимпиада, Спорт
Воспитанницы рыбинской спортивной школы олимпийского резерва №4 Елена Серегина и Анна Вострикова вошли в состав сборной России для участия в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Девушки занимаются шорт-треком.
– Представлять страну на Олимпиаде – очень ответственная миссия. Для молодых спортсменов, которые еще не выступали на турнирах такого уровня, эта задача вдвойне сложная, ведь необходимо справиться с волнением, постараться абстрагироваться от давления и высокой конкуренции, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Уверен, у девушек получится собраться с силами и достойно представить страну. Их успех станет стимулом для молодых талантливых ребят и будет способствовать успешной реализации задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Кроме рыбинских спортсменок, в состав команды войдут семь спортсменов, занимающихся шорт-треком: четверо мужчин и три женщины. Запасными станут еще четыре атлета.
– Начиная с 2010 года Рыбинск всегда представлял страну на Олимпийских играх, однако в этот раз сразу две спортсменки попали в список участников, – сказал президент федерации конькобежного спорта Ярославской области Сергей Шлемин. – Елена и Анна – сильные соперницы, способные и могут побороться за награду. Обе спортсменки перспективные. Сейчас самое главное, чтобы они поверили в себя и поберегли свое здоровье до стартов.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, принявшим и зимнюю, и летнюю (2008 год) Олимпиаду.
Согласно предварительному расписанию, соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля в спортивном комплексе «Capital Indoor Stadium».
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