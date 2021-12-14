Рыбинские спортсмены вошли в состав олимпийской сборной России

14.12.2021, 14:08, Новости

Теги: Олимпиада, Спорт

Воспитанницы рыбинской спортивной школы олимпийского резерва №4 Елена Серегина и Анна Вострикова вошли в состав сборной России для участия в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Девушки занимаются шорт-треком.

– Представлять страну на Олимпиаде – очень ответственная миссия. Для молодых спортсменов, которые еще не выступали на турнирах такого уровня, эта задача вдвойне сложная, ведь необходимо справиться с волнением, постараться абстрагироваться от давления и высокой конкуренции, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Уверен, у девушек получится собраться с силами и достойно представить страну. Их успех станет стимулом для молодых талантливых ребят и будет способствовать успешной реализации задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Кроме рыбинских спортсменок, в состав команды войдут семь спортсменов, занимающихся шорт-треком: четверо мужчин и три женщины. Запасными станут еще четыре атлета.

– Начиная с 2010 года Рыбинск всегда представлял страну на Олимпийских играх, однако в этот раз сразу две спортсменки попали в список участников, – сказал президент федерации конькобежного спорта Ярославской области Сергей Шлемин. – Елена и Анна – сильные соперницы, способные и могут побороться за награду. Обе спортсменки перспективные. Сейчас самое главное, чтобы они поверили в себя и поберегли свое здоровье до стартов.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, принявшим и зимнюю, и летнюю (2008 год) Олимпиаду.

​Согласно предварительному расписанию, соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля в спортивном комплексе «Capital Indoor Stadium».