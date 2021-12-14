Все самое важное о букмекерской конторе Винлайн

14.12.2021, 14:00, Рекомендуем

Теги: Развлечения, Спорт, Технологии

Букмекерская контора Винлайн считается одной из лучших на рынке РФ. Игрокам предлагается широкая линия и роспись, уникальная программа лояльности, высокие котировки и выгодные акции. У компании безупречная репутация и сотни тысяч клиентов. Стоит узнать больше об условиях сотрудничества и рассмотреть возможно регистрации.

Правовая информация

БК Винлайн появилась на рынке в 2009 г. Полностью легализовать деятельность удалось в 2016. При сотрудничестве с клиентами контора опирается на международные политики и пользовательское соглашение.

Букмекер имеет несколько престижных наград. Активно участвует в благотворительных проектах. Поддерживает ФК «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и топовых спортсменов РФ. Является членом СРО, подписал договор с ЕЦУПИС.

Как начать сотрудничать с БК?

Доступ к ставкам открывается после прохождения двух процедур ― регистрации и верификации. Для создания аккаунт потребуется:

Заполнить форму. Подтвердить номер мобильного телефона.

После этого необходимо пройти верификацию. Предусмотрено 3 способа, но проще идентифицировать учетную запись и личность онлайн через Skype, Viber, WhatsApp. Перед беседой с менеджером БК следует заполнить профиль и прикрепить копию паспорта СНИЛС, затем оригиналы этих документов нужно показать на камеру и ответить на несколько простых вопросов.

Бетторам младше 18 лет запрещено проходить регистрацию на сайте. В анкетах необходимо указывать актуальные информацию. При выявлении несоответствий могут возникнуть проблемы с идентификацией и выводом средств.

Как условия предлагаются бетторам?

У конторы средние котировки по рынку, но можно найти более высокие коэффициенты на отдельные матчи. Популярные лиги и чемпионаты расписываются по максимуму. Количество рынков превышает 1000. На соревнования со средним рейтингом можно найти до 100 вариантов, на мало популярные события ― до 20.

Линия Винлайн предусматривает более 20 дисциплин. Бетторы найдут футбол, хоккей, теннис, бокс, баскетбол, футзал, водное поло и т.д. Поддерживается виртуальный и киберспорт. Роспись последних двух направлений средняя, на топовые соревнования чаще предлагается 10-20 рынков.

Маржа на популярные виды спорта и топовые матчи не превышает 3%. Максимальная закладывается на соревнования с невысоким рейтингом и киберспортивные события. Иногда достигает 12%, в среднем варьируется в пределах 7%.

У БК предусмотрено 3 вида ставок ― ординар, система, экспресс. Заключать пари можно на победу команды, спортсмена, статистику, форы, тоталы, угловые, гандикап, желтые карточки, травмы и т.п. Ставить разрешается в Лайве и Прематче. Большинство матчей можно просмотреть на сайте в режиме онлайн. Опция предоставляет бесплатно.

Для заключения пари можно использовать ПК и мобильные устройства. Сайт запускается с браузера и подстраивается под размер смартфона/планшета. Дополнительно разработано мобильное приложение для Андроид/iOS. Скачать можно с официальных магазинов. Более подробные условия, а так же полноценный обзор на букмекерскую контору Винлайн можно прочитать вот здесь https://stavkinasport.ru/obzor-bk-winline/ . Тут собрана самая важная информация о данной БК.

Бонусы и программа лояльности

Новичкам предлагается фрибет 1000 р. Получить можно при установке мобильного приложения. Потратить деньги разрешается на 2 ставки. Если пари закроется в плюс, профит будет переведен на реальный баланс и доступен к выводу.

Дополнительно разработана программа лояльности. Активные бетторы получают фрибеты, бонусные и реальные деньги, кэшбэк. Маркетинговый отдел разрабатывают сезонные акции. Сейчас можно получить до 50 млн рублей за ставку.

Финансовые возможности

Винлайн включил в список популярные методы оплаты. Платежи можно провести через:

банковские карты Visa, MasterCard, МИР;

мобильные кошельки;

ЭПС ЦУПИС, QIWI, Ю-Мани;

интернет-банкинг от Альфа, Тинькофф, РОСБАНК, ВТБ;

терминалы в Связном, МТС и НОУ-ХАУ.

Минимальный депозит ― 100 р, вывод ― 1000. БК не взимает комиссий за финансовые операции. С выигрышей более 15 000 р автоматически вычитается НДФЛ 13%. 90% заявок обрабатываются в течение 1 часа. Максимальное время перевода ― 5 дней. При возникновении вопросов следует обратиться в техподдержку.