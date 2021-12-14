 

“Ура! Наконец-то 37!” Жена Тигипко в свой день рождения снялась в “голом” платье

14.12.2021, 13:46, Новости дня
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“Ура! Наконец-то 37! Как повезло Стрельцам. Только в конце года становятся старше и мудрее”, – написала она.

Зиневич предстала в так называемом “голом” платье, цвет которого совпадает с тоном ее кожи и имитирует обнаженное тело.

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Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Контекст:

Сергей Тигипко 18 октября признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе “Мисс Украина Вселенная”.

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. От отношений с Зиневич у него трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету.

“Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь”, – заявляла женщина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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