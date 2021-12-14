 

“Дерзкая и смелая”. 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом

14.12.2021, 13:46, Новости дня
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Певица показывала, как позировала перед объективом фотографа. Она предстала в брючных костюмах: розовом и белом, а также леопардовом комбинезоне. Орбакайте, позируя, “оседлала” стул и широко развела ноги перед камерой.

“Спешу поделиться с вами бэкстейдж со съемок к выходу нового выпуска журнала Hello! Бесконечно увлекательный, удивительный творческий процесс, который всегда раскрывает в нас новые ракурсы, стороны, позволяет увидеть себя в абсолютно разных, порой даже неожиданных образах”, – отметила она.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Стильная. Дерзкая и смелая”, – прокомментировала подписчица 
nataliademeuevna.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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