 

Стали известны темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

14.12.2021, 13:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что переговоры лидеров состоятся в среду в формате видеоконференции. Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения», – отметил представитель Кремля.

Также традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам. На вопрос, будет ли на повестке дня тема поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что «энергодиалог будет обязательно на повестке».

Основное место в переговорах, по словам Песков, займут двусторонние отношения: «Это широчайшая абсолютно повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля».

Он отметил, что это «чрезвычайно важные переговоры». Ожидается, что «это будет достаточно продолжительный по времени контакт», передает ТАСС.

Отмечается, что первая часть встречи будет открытой для прессы, затем с журналистами пообщается помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В Кремле сообщали, что планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.



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