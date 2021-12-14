 

В МВД выступили за мгновенную блокировку счетов при попытке кражи денег

14.12.2021, 13:40, Новости дня
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Необходимо проводить моментальную блокировку цепочки счетов в случае поступления информации о хищении с них денег до момента с разбирательствами, сообщил замначальника следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов.

«В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов, чтобы упростить и для следователей, и банков процедуры, но, на наш взгляд, наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств с определенного счета, блокировалась моментально вся цепочка счетов», – цитирует Филиппова ТАСС.

Он пояснил, что такая блокировка должна длиться до того момента, пока правоохранители не разберутся, кто причастен к этому, и не изобличат преступника.

Ранее Филиппов ранее пояснял, что ущерб от разного мошенничества в стране за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей.



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