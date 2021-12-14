#Невыносимое выносимо: москвичей приглашают на кладбище в новогодние праздники

Авторы проекта #Невыносимое выносимо выпускают серию киноновелл, посвященных проблеме захоронения останков Владимира Ленина, которые до сих пор находятся в центре российской столицы.

Очередная киноновелла, которую озвучил специально приглашенный актер и режиссер Максим Виторган, ставит перед зрителями вопрос, а насколько этично устраивать народные гуляния на кладбище, разбивать там ярмарку и каток, и ходить за покупками в построенный там же магазин.

При этом речь идет не о каком-то абстрактном кладбище, а о Красной площади, которая стараниями советских вождей стала местом настоящего погребального фетишизма. У кремлевской стены кто только не обрел вечный покой, и вожди народов, и полководцы, и общественные деятели страны советов. А венчает сие погребальное безумство зиккурат вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, отмечает РИА LIVE24.

Проект #Невыносимое выносимо нашел поддержку среди творческих людей. В разных эпизодах проекта снимались Чулпан Хаматова и Александр Гудков и Лолита Милявская. Были даже в числе актеров и иностранцы.

Ранее РИА LIVE24 рассказало о предыдущем эпизоде проекта, который совпал с юбилейной датой: 60 лет назад, 1 ноября 1961 года, из Мавзолея вынесли тело Сталина – и захоронили у Кремлевской стены. А вот Ленин почему-то задержался, хотя и его пора предать земле, полагают авторы видео. В новом видео Ленин проснулся и начал расспрашивать охранника Мавзолея о Сталине и Боге, а затем просит его похоронить. Однако тот смутился и попросил вождя полежать ещё, так как идёт очередная группа посетителей. В этом эпизоде проекта снялся Александр Гудков.

В эпизоде с Лолитой Милявской, которая сыграла мать. Детей планировалось вести на экскурсию в Мавзолей. Но героиня Милявской в последний момент передумала и повезла детей в планетарий.

Другая новелла была так же приурочено к новому году и в ней дети, гадая на случайной книге, в одном из трудов Ленина наткнулись на фразу «Расстрелять на месте».

Вопрос предания земле останков вождя звучит в плоскости общественного обсуждения периодически. Согласно данным социологических опросов, большинство наших соотечественников выступают за похороны Ленина. К тому же и сам Владимир Ульянов завещал себя именно похоронить.

Авторы проекта убеждены, что придание тела Ленина земле станет завершающим актом десталинизации российской истории. Это крайне необходимый шаг, чтобы пережить тот ужас и начать двигаться дальше.