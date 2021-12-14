Горячая вода, чрезмерные тренировки и другие повседневные привычки, которые портят наши волосы

Многие люди страдают от слишком сильного выпадения волос. Этому процессу способствуют наши повседневные привычки, а также определенный образ жизни. Выпадение волос может спровоцировать неправильное мытье головы, чрезмерные тренировки, а также нарушения питания. Вот несколько факторов, провоцирующих выпадение волос.

Слишком много упражнений

Выпадение волос может быть спровоцировано чрезмерно интенсивными упражнениями. Слишком сильная физическая активность приводит к раннему переходу волос в стадию телогена.

Когда тело подвергается экстремальному стрессу, достаточно большая часть локонов сразу же переходит в фазу покоя. Это провоцирует усиленное выпадение волос. Именно поэтому при проведении регулярных тренировок это обязательно нужно учитывать.

Кроме того, следует тщательно продумать распорядок дня после занятий спортом, чтобы предотвратить выпадение волос. Нужно избегать слишком горячего душа после пробежки, так как высокие температуры могут лишить кожу головы натуральных масел, спровоцировать раздражение, воспаление и высушить кожные покровы.

Частое мытье головы

Если хотите, чтобы волосы были яркими, здоровыми и блестящими, не стоит мыть их ежедневно. Проблемы с прядями начинаются именно в душе.

Люди просто не умеют обращаться с кожей головы должным образом. Чрезмерное очищение приводит к тому, что кожные покровы начинают вырабатывать чрезмерное количество подкожного жира, чтобы восполнить то, что было удалено.

Кожа головы вырабатывает натуральные масла, которые очень важны для здоровых и сияющих волос. Шампунь нужно использовать для того, чтобы избавить пряди от излишков масла и загрязнения.

Чрезмерное использование шампуня приведет к пересушиванию кожи, в результате чего волосы станут более сухими и менее блестящими.

Отказываться от применения кондиционера

Если при мытье головы не использовать кондиционер, то волосы станут более ломкими и тусклыми.

Кроме того, пряди будет достаточно сложно расчесать. Отказ от кондиционера особенно негативно действует на вьющиеся волосы.

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Слишком горячая вода

Мытье головы слишком горячей водой может привести к серьезному повреждению локонов. Все это по причине того, что открывается кутикула волос, позволяя естественным увлажняющим веществам, керативновым протеинам, улетучиваться. Кроме того, это провоцирует снижение количества меланина. В итоге волосы теряют свою силу, а их цвет значительно тускнеет.

Если кутикулы открыты, то после высыхания волосы станут чрезмерно пушистыми.

Не расчесывать волосы перед мытьем головы

Расчесывание прядей, перед тем как намочить волосы, поможет удалить загрязнения и жир, распутать локоны и сделать их более гладкими.

Это поможет значительно упростить процесс очищения.

Неправильное ополаскивание волос

Некоторые люди при мытье головы используют специальные насадки для душа, имитирующие дождь. Однако от них идет слишком мало воды, и в результате этого на прядях остается достаточно много кондиционера.

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При мытье головы нужно тщательно вымывать все остатки моющих средств, так как они приводят к утяжелению прядей и их последующему интенсивному выпадению.

Есть также некоторые продукты, которые приводят к повреждению прядей.

Сладости

Когда вы потребляете продукты, в составе которых много сахара или рафинированной муки, значительно повышается уровень сахара в крови, что провоцирует всплеск инсулина. Это приводит к тому, что организм вырабатывает больше андрогенов. Это гормоны, которые могут привести к сокращению волосяных фолликулов, а значит, и к выпадению прядей.

Продукты с содержанием животных белков

Белок очень важен для роста и укрепления прядей. Однако не стоит переусердствовать с животными белками и отказываться от растительных. Продукты с содержанием растительного белка содержат много питательных веществ, которые имеют важное значение для хорошего состояния здоровья.

В брокколи, зародышах пшеницы и красном перце содержится вещество цистин. Эта аминокислота участвует в выработке кератина, который является основным строительным элементом для волос.

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Продукты с низким содержанием цинка и железа

Если в рационе отсутствует пища с этими микроэлементами, то это приводит к тусклости и слабости волос. Для укрепления прядей нужно есть курицу, говядину, бобовые, рыбу, а также зелень. Все эти продукты являются хорошими источниками железа. Цинк содержится в цельнозерновых продуктах и устрицах.

Рыба с высоким содержанием ртути

Потребление рыбы, богатой омега-3, способствует усилению роста волос. Однако только если только в ее составе нет ртути. Именно поэтому не стоит включать в рацион морской окунь, меч-рыбу. Стоит обратить внимание на палтус, белый тунец, а также лосось.

Спиртные напитки

Вино, пиво и многие другие спиртные напитки могут препятствовать нормальному усвоению цинка. Это полезный минерал для здоровья волос.

Помимо этого алкоголь приводит к обезвоживанию организма, а также негативно влияет на состояние прядей. Спиртные напитки делают волосы хрупкими, сухими и склонными к чрезмерной ломкости.

Жирная пища

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут забивать поры на коже головы.

Это может спровоцировать выпадение прядей. Не стоит потреблять хлебобулочные изделия, маргарин и крекеры.