Скандалы: Машины, особняк и соленья

Что Григорий Лепс оставит своей жене при разводе

Один из самых прочных союзов российского шоу-бизнеса распадается под Новый год. 59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна Шаплыкова, прожившие в браке 20 лет, разводятся. Иск в суд подала жена музыканта – судебное заседание назначено на 20 декабря. Как сообщал «Собеседник», Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году.

За время семейной жизни Анна родила троих детей. А певец, чья настоящая фамилия — Лепсверидзе, стал самым популярным певцом России. А значит — обзавелся многочисленными активами. «Собеседник» рассказывает, что Лепс может оставить Шаплыковой при разводе.

Машины и дом

Как следует из базы ГИБДД, у Лепса — довольно неплохой автопарк. В 2017 году он стал обладателем автомобиля Bentley Continental GT V8, цена которого составляет около 18 млн руб. Кроме того, он является собственником машины Mercedes Benz S500 4Matic Maybach (около 15 млн руб.), Range Rover (3,5 млн руб.), Lexus LX-570 (8 млн руб.), Lexus GX460 (6 млн руб.), Lexus IS250C (3 млн руб.) и других автомобилей. По данным «Собеседника», общая стоимость автомобилей, в разное время зарегистрированных на имя Лепса, превышает 60 млн руб.

Большинство транспортных средств регистрировались по адресу: Саввинская набережная, 9. По данным КП, там Лепс прожил с ноября 2007-го года. Причем квартира покупалась так, чтобы из нее была видна церковь. Впоследствии певец с семьей переехали за город. В 2015 году на двери их квартиры появилась записка следующего содержания: «Внимание! С сегодняшнего дня здесь больше не живут: Анна, Григорий, Ева, Николь, Иван, Светлана, собака Патти, рыбка-Голди. Наш новый адрес — ***. P.s: Я буду скучать по этому месту».

СМИ сообщали, что новым местом жительства семьи артиста стала Новая Рига — там был построен особняк в тайском стиле, высотой в три этажа, расположенный на участке в 36 соток. Среди соседей Лепса — балерина Анастасия Волочкова, она поселилась там чуть раньше. По некоторым данным, у артиста есть недвижимость и в Италии, которую он приобрел после продажи дома в Таиланде.

Также известно, что артист проживал в доме на Спартаковской набережной, дом 4, строение 1, что на Елоховской площади. Там были зарегистрированы и несколько компаний, принадлежащих певцу. Как выяснил «Собеседник», еще в 2010 году артист продал квартиру. Причем, покупателем оказался далеко не простой человек — это был украинский политик и бизнесмен Олег Богомаз. СМИ сообщали, что в должниках у этого олигарха ходили народные депутаты и кандидаты в президенты. Богомаз и Лепс являются друзьями — предприниматель вместе с семьей ходил на концерт исполнителя, пока тому не закрыли въезд на Украину.

Бизнес

Григорий Лепс является учредителем сразу нескольких компаний, которые он создал во время брака с Шаплыковой (а значит они тоже являются совместно нажитым имуществом по Гражданскому кодексу). Действующих фирм — шесть. Самая прибыльная, по данным СПАРК, — ООО «Инженерный центр информационно-аналитических систем». Лепс стал ее совладельцем в 2016 году. Фирма занимается компьютерными технологиями и за последние три года получила выручку почти в 400 млн руб. (при этом практически не участвуя в госзакупках), прибыль — 47 млн.

Помимо прочего, Лепс является собственником хлебосольного подворья, названного в честь себя. Одноименное ООО зарегистрировано в 2019 году, его уставной капитал составляет 10 млн руб.

«Хлебосольное подворье Григория Лепса» — это соленья, закуски, сыры, творог и другие фермерские продукты обладающей исключительным вкусом, а так же, имеющую превосходное качество», — говорится на его сайте. Там же можно купить, например, вяленую рыбу (цены не указаны).

Прибыльны и еще две компании Лепса: «Галактион интегрированные системы» (занимается внедрением израильских и американских систем безопасности на российский рынок) и ювелирный дом «Джи Эл Джуелри». Последняя компания в 2020 году подала заявку на господдержку, но ей пришел отказ из-за увольнения сотрудников. Кстати, остальной бизнес, в котором у певца есть доля, не был отнесен к «малым-средним предприятиям, ведущим деятельность в пострадавших отраслях экономики».

Также певец владеет компаниями «Лепс Оптика» и «Продюсерским центром Григория Лепса». Оба находятся в небольшом убытке.

Никита Новиков