Скандалы: Список «Вагнера»

В СМИ назвали героев невидимого африканского фронта

Ответственным за действия группы Вагнера, которая «угрожает миру, стабильности и безопасности» в Ливии, Евросоюзом назначен Александр Кузнецов, более известный под позывным Ратибор, командир первого штурмового отряда Вагнера. В прошлом майор спецназа из подмосковного Солнечногорска, в 2008 году Кузнецов неудачно попал под уголовное дело за грабеж и похищение человека. Освободился из мест лишения свободы условно-досрочно в 2013-м, в 2014 году уже воевал у Вагнера.

За дела на юго-востоке Украины и в Сирии отмечен небывалым для «официального» военнослужащего набором наград: четырьмя орденами Мужества. Информация о присвоении ему звания Героя пока не подтверждена.

В «украинском» списке три персонажа, и один из них — собственно, сам Вагнер, он же Дмитрий Уткин. Подполковник запаса, бывший командир отдельного отряда из псковской бригады спецназа в представлении не нуждается, его позывной (которым он давно не пользуется на операциях) стал мировым брендом. Уткин получил от президента России как минимум четыре ордена Мужества, а судя по слухам, и звание Героя России. Но, как и в случае с Ратибором, достаточного подтверждения геройского звания нами пока не получено.

Согласно документу, Уткин «лично присутствовал на поле боя в Украине, координировал и планировал деятельность вагнеровцев».

«Учитывая его командирское положение, он, таким образом, несет ответственность за активные действия, которые подорвали и поставили под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Насколько известно,

бизнес-интересы господина Уткина ограничиваются парой оформленных на супругу продовольственных магазинчиков, которые вряд ли нуждаются в европейском кредитовании, так что санкции его сильно не огорчат.

Денис Харитонов — депутат Думы Астраханской области от «Единой России», функционер «Союза добровольцев Донбасса», ветеран «Вагнера», один из тридцати трех «солдат удачи», задержанных спецслужбами Лукашенко под Минском в июле 2020 года. Почему именно он удостоился чести попасть в санкционный список, не совсем понятно. Наверное, как один из немногих явных и документально установленных вагнеровцев, сделавших официальную политическую карьеру.

Сергей Щербаков — это тоже один из тридцати трех «туристов». Не командир, не депутат, не общественный деятель. Скорее всего, его подвел язык. Судя по документам, опубликованным украинскими журналистами, когда Щербакова от имени уже несуществующей к тому времени ЧВК «МАР» вербовали «на охрану венесуэльских нефтепромыслов», он слишком красочно рассказывал о своих успехах в противовоздушной обороне, расписывая, как лично сбивал в Донбассе украинских летчиков. Вот Европейский союз ему лично и вменил сбитие двух штурмовиков и одного вертолета (что выглядит некоторым преувеличением).

За Сирию отвечают сразу два Героя Российской Федерации.

Первый — Андрей Трошев. Бывший артиллерист-десантник, продолживший службу в петербургском милицейском спецназе. Командир СОБР Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу службу закончил в звании полковника милиции. Его офицерское прошлое заслуживает уважения: артиллерист Трошев получил два ордена Красной Звезды еще за Афганистан. А вот Героя — уже в качестве пенсионера, как говорят, за штурм Пальмиры в 2016 году. ЕС его считает «исполнительным директором» ЧВК с позывным Седой, и, по нашей информации, это точное определение.

Андрей Трошев, несмотря на высокое звание, не слишком публичная фигура и, возможно, перестает играть ведущую роль в «компании», как называют ЧВК Вагнера причастные. Кроме участия в сирийской эпопее Вагнера, Андрей Трошев запомнился конфузом в июле 2017 года, когда

скорая помощь якобы доставила его в больницу в состоянии алкогольной комы. Осмотрев пациента, медики с удивлением обнаружили у него карты Сирии, документы на приобретение оружия и снаряжение, а также крупные суммы в рублях и долларах.

Через несколько часов инцидент урегулировали, но след этой истории остался в полицейских сводках.

Второй Герой — Андрей Богатов. Личность по-своему не менее колоритная. В прошлом тоже офицер-десантник, участник миротворческой миссии в бывшей Югославии, после увольнения в запас работал электриком на заводе в родном Старом Осколе. В 2014 году все изменилось, и Богатов возглавил 4-ю роту «Вагнера». После тяжелого ранения он потерял руку, но остался в строю, командуя ротой охраны нефтеперерабатывающего завода в Сирии.

Среди известных командиров группы Вагнера Богатов, пожалуй, самый открытый. Со Звездой Героя на груди он — непременный участник патриотических мероприятий Старого Оскола, кандидат на выборах в Государственную Думу от партии «Родина». Охотно раздает интервью.

Компании, в отношении которых введены санкции «за Сирию», — известные

«Евро Полис»,

«Велада»

«Меркурий».

Самая известная из них, действующая, как мы понимаем, в качестве почти официальной версии «группы Вагнера», конечно, «Евро Полис». Зарегистрированная летом 2016 года в подмосковном Красногорске на явного зиц-председателя, фирма полгода не подавала признаков жизни. 16 января 2017 года гендиректором становится Олег Ерохин — отставной полицейский из Петербурга, бывший собровец, затем оперативник ГУ МВД по Северо-Западу, хороший знакомый будущего Героя России Андрея Трошева и Аркадия Гуляева, известного, как глава службы безопасности «Конкорда» бизнесмена Пригожина. 19 января у ООО «Евро Полис» меняется собственник — единственным участником становится ЗАО «Нева» во главе с Валерием Чекаловым — одним из топ-менеджеров системы «Конкорда» еще с начала десятых.

В декабре 2016 года во время визита в Москву сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема под эгидой российского Министерства энергетики было подготовлено сногсшибательное соглашение между «Евро Полисом» и сирийской Генеральной нефтяной корпорацией, в соответствии с которым

российское общество с ограниченной ответственностью обязалось вести боевые действия по освобождению от ИГ* (запрещенного в России) нефтяных и газовых полей. А затем их охранять и оборонять, получая сверх расходов на ведение боевых действий 25 процентов от добычи. И «Евро Полис» справился.

«Меркурий» и «Велада» — две компании, которые в декабре 2019 года получили от сирийского парламента концессии на разработку трех блоков нефтяных и газовых месторождений. Присмотревшись к этим фирмам, было совсем несложно установить, что за ними просматриваются структуры все того же «Конкорда», то есть, Евгения Пригожина, о чем и рассказывала «Новая газета».

Отдельный блок санкций посвящен нарушениям прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике.

Впервые ЕС дает определение группе Вагнера:

«Группа Вагнера — это неинкорпорированная частная военная организация, базирующаяся в России, которая была создана в 2014 году как правопреемник «Славянского корпуса». Его возглавляет Дмитрий Уткин, а финансирует Евгений Пригожин.

За счет создания местных предприятий и при поддержке местных властей группа Wagner финансирует и осуществляет свою деятельность.

Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, включая пытки и внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства».

Для порядка отметим неточность: группа Вагнера имеет весьма опосредованное отношение к «Славянскому корпусу», который пытался действовать в Сирии в 2013 году, и уж совершенно точно не является его правопреемником ни в строго юридическом, ни в понятийном смысле. Многие участники «Славянского корпуса» действительно в 2014 году оказались под командованием Вагнера (бывшего ротного «Славкорпа») на юго-востоке Украины, но это совершенно другая история — с другими организаторами, другими источниками финансирования и другими целями. Но, на наш взгляд, это единственная неточность в формулировках.

Кроме компании как таковой, в списке основных нарушителей прав человека трое.

Первым закономерно указан Дмитрий Уткин. Который, как командир, «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, совершенные этой группой, включая пытки и внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства».

Особо подчеркивается, что Уткин, по данным ЕС, причастен к пыткам и убийству «сирийского дезертира четырьмя членами группы Вагнера в июне 2017 года в мухафазе Хомс, Сирия».

Как указано в документе, «по словам бывшего члена группы Вагнера, Дмитрий Уткин лично приказал замучить дезертира до смерти, а также провести съемку этого акта».

Напомним, убийство сирийца по имени Хаммади произошло в июле 2017 года. Осенью 2019 года «Новая газета» установила, что это преступление совершено членами группы Вагнера у сирийского завода Аш-Шаер.

Мы установили и назвали имя одного из убийц — вагнеровца Станислава Дычко.

Станислав Дычко стал вторым в списке ЕС.

Третьим указан Валерий Захаров. До недавнего времени — советник по безопасности президента Центрально-Африканской Республики.

ЦИТАТА

«Валерий Захаров, бывший сотрудник службы государственной безопасности (ФСБ) России, является советником по безопасности президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Он является ключевой фигурой в командной структуре группы Вагнера и поддерживает тесные связи с российскими властями.

Учитывая его влиятельное положение в ЦАР и его ведущую роль в группе Вагнера, он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, совершенные группой Вагнера в ЦАР, включая внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства.

Сюда входит убийство трех российских журналистов в 2018 году, за безопасность которых отвечал Валерий Захаров».

Таким образом, ЕС считает, что Валерий Захаров несет ответственность за убийство Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в июле 2018 года. Хотя без ошибок не обошлось: Захаров никогда не служил в ФСБ, его служба прошла в оперативно-поисковых подразделениях петербургской милиции и таможни, а в настоящее время он уже покинул Африку.

Теперь перечисленным в списке лицам нельзя пересекать границу Евросоюза, вести дела с европейскими компаниями и получать кредиты. Вроде бы формальность, тем более что они и так этого не делали. Скорее, это манифест. Возможно, достаточно личный. На известной фотографии, сделанной в День Героев Отечества в Кремле, пять человек. В центре — Владимир Путин. Справа и слева от него — Дмитрий Уткин, Андрей Трошев, Александр Кузнецов, Андрей Богатов.

Денис Коротков