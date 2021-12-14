 

Эрдоган в начале 2022 года посетит Украину, планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией – Кулеба

14.12.2021, 13:02, Новости дня
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“Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма”, – отметил Кулеба.

Планируется, что в ходе визита Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны подпишут ряд соглашений, в частности о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в сентябре на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев (Киев хочет привлечь к этому процессу Анкару). 17 ноября два президента говорили по телефону.

Предыдущий визит Эрдогана в Киев состоялся 3 февраля 2020 года.

Зеленский совершал визит в Турцию 7–8 августа 2019 года.

Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

Контекст:

Эрдоган 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным “найти пути решения проблемы” на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия “не является стороной конфликта”.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что “российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона”, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что “ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной” не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ “не является стороной конфликта”.

Тем временем Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной. Об этом 6 декабря заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с ключевыми руководителями департаментов Пентагона. По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины сосредоточено уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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