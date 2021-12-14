Рада упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, воевавших за Украину

Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта – реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года.

Прийнято в цілому Закон «Про внесення змін до Закону “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України», #ЗП5630 pic.twitter.com/4IHhuEqmh7

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Законопроект был принят за основу 2 ноября 2021 года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский пояснял в начале декабря, что документ необходим, чтобы иностранные бойцы и ветераны смогли получить документы, сообщала пресс-служба МВД.

“Чтобы получить украинское гражданство, нужно выйти из иностранного. Некоторые страны блокируют выход из своего гражданства, особенно воевавшим в восточной части нашей страны. Законопроект №5630 впервые позволит получить ID-карту бойцам, воевавшим или воюющим на Донбассе. Эта проблема существует восемь лет. Это будет большой шаг в восстановлении справедливости по отношению к гражданам-иностранцам – участникам боевых действий”, – сказал министр.

Контекст:

5 ноября 2015 года вступил в силу закон, позволяющий иностранцам служить в украинской армии. Согласно этому закону, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу по контракту в ВСУ, они носят военную форму, имеют статус военнослужащего и им пожизненно устанавливаются воинские звания.

В инаугурационной речи с трибуны Рады в мае 2019 года Владимир Зеленский говорил, что предоставит гражданство Украины

всем, кто “готов строить новую, сильную и успешную Украину”.

После инаугурации в мае 2019 года ветераны АТО проводили пикеты у Администрации Президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам. По информации лидера “Национального корпуса” Андрея Билецкого, на получение паспорта Украины могли бы претендовать примерно 150 человек, которым пятый президент Петр Порошенко “не дал гражданство за их боевые подвиги”.

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины принял решение об упрощении порядка получения украинского гражданства иностранцам, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины.

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