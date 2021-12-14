МВД оценило ущерб от телефонного мошенничества за год

Ущерб от телефонного мошенничества в стране за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей, сообщил замначальника Следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей», – цитирует Филиппова ТАСС.

Он пояснил, что, по разным исследованиям, каждый седьмой в РФ сталкивался с таким мошенничеством. Половина из таких людей добровольно передавали секретные данные, пароли и коды.

«Сумма варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная [сумма], которая встречалась, – 25 млн рублей», – указал он.

Также за 2021 год было выявлено на 50% больше киберпреступников, чем за 11 месяцев 2020 года, всего изобличено 88 тыс. таких нарушителей. Они совершили порядка 120 тыс. преступлений.

«Если сказать по цифрам, то в целом у нас происходит следующее: за текущие полгода динамика роста киберпреступлений наблюдалась в размере 20%, однако уже за период 11 месяцев существенно удалось снизить и динамику – в районе 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Филиппов.

Ранее в МВД заявили, что с начала 2021 года количество преступлений в сфере IT выросло более чем на треть.