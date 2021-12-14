Скворцова назвала новые последствия COVID

Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой на общественном собрании членов Российской академии наук.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил.