 

Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

14.12.2021, 12:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла поделился
планами и позицией Кремля по новым вызовам в ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Дипломат заявил, что Россия должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за распространения нового штамма коронавируса “омикрон”.

По словам Пескова, зачастую противоположные мнения ученых о новом штамме говорят о том, что он еще недостаточно изучен и в любом случае представляет угрозу. Представитель Кремля заверил, что благодаря большому опыту и логистике оперативного штаба отечественная система здравоохранения готова к возможному повышению нагрузки, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Загадочная болезнь заставила англичанку говорить с русским акцентом

10.09 / Мнение: Подготовка к выборам идет успешно

30.06 / Скандалы: Россия стала донором китайского технологического «чуда»

16.04 / Диетолог Стародубова раскрыла плюсы и минусы берёзового сока

03.06 / Медведчуку на ухо наступили

06.12 / В московском СИЗО «Бутырка» умер фигурант дела о даче взяток чиновнику Минпромторга

05.06 / У стиля нет размера: прогрессивная идея движения бодипозитива в TikTok и Instagram

03.10 / Политолог Шарашенидзе об обманутом сторонниками Саакашвили: Он все не до конца понимает

06.08 / Исследование: Мужчины, популяризирующие чрезмерную мужественность, чаще имеют мысли о суициде и склонны к насилию

10.05 / Бессмертный полк: Дима Билан, Светлана Бондарчук, Максим Галкин, Юлия Высоцкая и другие звезды рассказали о своих ветеранах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика