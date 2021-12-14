Исследование показывает, как новости влияют на объем гуманитарной помощи со стороны правительств

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14.12.2021, 12:31, Новости дня
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Новое исследование показывает, что освещение кризисов в СМИ может увеличить объем государственных ассигнований на чрезвычайную гуманитарную помощь вне зависимости от того, заслуживает ли кризис этого. О новой работе сообщает портал Phys.org.

Это связано с тем, что интенсивное освещение в национальных новостях побуждает другие институты подотчетности (общественность, гражданское общество, выборные должностные лица), которые оказывают давление на правительства, чтобы те объявили о дополнительном финансировании.

Мартин Скотт (Университет Восточной Англии), Мел Банс (Лондонский университет) и Кейт Райт (Эдинбургский университет) опросили 30 высокопоставленных политиков из 16 крупнейших в мире стран. В 2020 году эти страны-доноры несли коллективную ответственность за более 90 процентов всего гуманитарного финансирования мира.

Исследователи обнаружили, что освещение событий в новостях оказывало влияние только на бюджеты чрезвычайной гуманитарной помощи. Эти относительно небольшие бюджеты на случай чрезвычайных ситуаций хранятся в резерве для реагирования на быстро ухудшающиеся или внезапно возникшие кризисы.

По словам собеседников бюджетов, ежегодные ассигнования правительств на гуманитарную помощь не зависят от освещения кризисов в новостях. Однако исследователи обнаружили, что отсутствие освещения в новостях действительно повлияло на формирование политики в отношении ежегодного распределения помощи.

Это произошло потому, что политики полагали, что другие правительства были подвержены влиянию новостей в гораздо большей степени, чем они сами. Таким образом, они пытались увеличить объем предоставляемой помощи.



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