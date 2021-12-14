 

Мнение: Кто спас Россию?

14.12.2021, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приятель прислал ссылку на документальный фильм «Россия: Новейшая история» и скриншот кадра, сделанного на 18-ой минуте фильма.

А потом перезвонил. Мол, этот фильм ночью 12 декабря показал телеканал «Россия 1».

Спрашиваю:
– А чего ночью-то показал? Для вурдулаков и упырей?
– Не шути так, лучше скажи, как тебе фильм?
– А ты уверен, что я должен потратить два часа времени на то, чтобы посмотреть это? Оно стоит того? Тем более, что даже не глядя, могу одним предложением описать фильм. И даже могу сказать о том, чего нет в фильме.
– И о чем фильм? И чего в нем нет?

– О том, как хреново было в России, что страна была на грани распада. Но повезло России, потому что появился Путин, который спас Россию от распада и вытащил страну из нищеты и безнадеги… А вот чего в фильме наверняка нет, так это того, что спасение России от распада и нищеты началось с роста цен на нефть. Так или не так?
– Так…- ответил приятель.

Еще не понятно, как бы сложилась новейшая история Россия, если бы в начале 2000-х годов  на мировом рынке не начался рост стоимости нефти…  Или в начале 2000-х Россия с Путиным была обречена на спасение и возрождение?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Скандалы: Пути менеджеров Сергея Фургала исповедимы

01.06 / Мнение: О критической зависимости России от… Украины

19.01 / Мнение: Экстремистский Телеграм

30.06 / Империя и провинция

24.09 / Сенатор Пушков предложил выделить 300 млн рублей на расследование фальсификации полёта американцев на Луну

22.10 / В Стамбуле упал самолет

27.01 / Мнение: Бессмертный полк.

03.12 / Пользовательница TikTok утверждает, что ее яйцеклетки похитили инопланетяне

20.11 / Доллару предрекли резкое падение

05.10 / Президент Франции напомнил официальной Риге о русских Латвии (ВИДЕО)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика