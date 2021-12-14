Мнение: Кто спас Россию?

Приятель прислал ссылку на документальный фильм «Россия: Новейшая история» и скриншот кадра, сделанного на 18-ой минуте фильма.

А потом перезвонил. Мол, этот фильм ночью 12 декабря показал телеканал «Россия 1».

Спрашиваю:

– А чего ночью-то показал? Для вурдулаков и упырей?

– Не шути так, лучше скажи, как тебе фильм?

– А ты уверен, что я должен потратить два часа времени на то, чтобы посмотреть это? Оно стоит того? Тем более, что даже не глядя, могу одним предложением описать фильм. И даже могу сказать о том, чего нет в фильме.

– И о чем фильм? И чего в нем нет?

– О том, как хреново было в России, что страна была на грани распада. Но повезло России, потому что появился Путин, который спас Россию от распада и вытащил страну из нищеты и безнадеги… А вот чего в фильме наверняка нет, так это того, что спасение России от распада и нищеты началось с роста цен на нефть. Так или не так?

– Так…- ответил приятель.

Еще не понятно, как бы сложилась новейшая история Россия, если бы в начале 2000-х годов на мировом рынке не начался рост стоимости нефти… Или в начале 2000-х Россия с Путиным была обречена на спасение и возрождение?

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