Скандалы: «Банковская система будет уничтожена»

Ультиматум США по поводу отключения SWIFT и ограничений на конвертируемость рубля обрушил акции российских госбанков

Акции российских государственных банков возглавили распродажу на Московской бирже, которая за месяц спалила 32 млрд долларов капитализации индекса РТС, уронив рынок на минимумы с мая. На торгах в понедельник, 13 декабря, акции Сбербанка обвалились на 5,63% и оказались на самой низкой отметке с конца апреля (280,65 рубля за штуку), а бумаги ВТБ потеряли 6,69% и закрыли сессию по 42,865 копейки за штуку, оформив «дно» за 8 месяцев.

С пиков, показанных в октябре, два крупнейших госбанка России подешевели на 25% и потеряли на двоих больше 2 триллионов рублей рыночной капитализации после того, как США де-факто выставили ультиматум Владимиру Путину, пригрозив жесткими финансовыми санкциями в случае вторжения в Украину.

Если Кремль решится на войну, Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы, предупредила 8 декабря замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Разработать соответствующий законопроект взялся демократ Роберт Менендес — автор «адских санкций», которые были предложены конгрессу три года назад, но утонули под давлением администрации Дональда Трампа.

«Российский банковский сектор будет уничтожен. Суверенный долг будет заблокирован. Россия будет отключена от платежной системы SWIFT. Секторальные санкции искалечат российскую экономику», — пояснил Менендес суть своего проекта, который сам назвал «матерью всех санкций».

По данным Bloomberg, помимо отключения SWIFT США рассматривают ограничения на конвертируемость рубля. Речь идет о запрете российским банкам иметь корсчета в Штатах и ЕС, без которых проведение валютных операций невозможно, поясняет основатель и главный юрист вашингтонской юридической фирмы Ferrari & Associates, специалист по санкционным вопросам Эрик Феррари.

Если меры затронут Сбербанк, который держит каждый второй рубль вкладов физлиц в стране, это будет большим ударом по простым россиянам, говорит Брайан О’Тул, бывший чиновник Минфина США, а ныне эксперт Атлантического совета.

Путин получит сильный сигнал, уверен Джон Смит, в прошлом отвечавший за политику санкций в Управлении по контролю за иностранными активами США: «Это как если сказать: ты начинаешь войну армией, а мы отвечаем экономической войной» (цитаты по Foreign Affairs).

Отключение банков от валютных расчетов — это сильнейшая мера, а отключение SWIFT в этом случае станет лишь «финальным поворотом ножа», рассуждает О’Тул.

Хотя без SWIFT одномоментно остановятся все трансграничные транзакции, а на то, чтобы попробовать запустить альтернативные способы платежа потребуется время, внутренняя экономика продолжит функционировать: 20% всех операций проводится через систему финансовых сообщений ЦБ РФ.

По экономике ударит не столько отключение SWIFT само по себе, сколько то, как отреагируют рынки, говорит Мария Шагина эксперт по санкциям в Finnish Institute of International Affairs: «Рубль упадет, многие инвесторы выведут деньги из России».

Российский рынок, который, казалось, адаптировался к постоянным угрозам санкций и привык к тому, что они чаще всего остаются лишь на словах, на этот раз испугался не на шутку.

Закончив ноябрь сильнейшим за год падением, с начала декабря индекс МосБиржи потерял еще 7%, а в понедельник обвалился на 3,77% — рекордную величину с апреля 2020 года.

«Рынок пал жертвой геополитических страхов», — говорит Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари». Это произошло не в первый раз, но и явно не в последний, рассуждает она: пока признаков снижения напряженности не наблюдается.

Путин требует гарантий нерасширения НАТО и невступления в альянс Украины, но Запад пока не демонстрирует готовности идти на такие уступки. Если же гарантий не последует, Россия готова решить проблему «военным путем», заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Причем, как следует из слова Рябкова, Москва готова и к угрозе ядерной войны. «Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта «Карибского кризиса», но на новой военно-технической базе», — заявил замминистра.