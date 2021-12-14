Скандалы: Шик, блеск, мишура

Какие подарки заказали на госзакупках ко встрече Нового 2022 года

Страна готовится к Новому году. Чиновничество и госкорпорации в России имеют один приятный бонус — они могут заказывать подарки, праздничные декорации и праздничное настроение за бюджетный счет через госзакупки. Иногда излишнюю наглость пресекает Антимонопольная служба, но это происходит далеко не всегда. Тогда чиновники и госкорпорации заказывают подарки не для детей, а для себя любимых и тратят бюджетные средства не на детские утренники, а на «Голубые огоньки» в выкупленных на неделю пансионатах.

Иногда по степени старания местных властей украсить города иллюминацией, гирляндами и елями можно понять, в каком из них граждане чаще выходили на уличные протестные митинги. А по составу новогодних подарков, к сожалению, можно судить, чьи дети в России в бОльшем почете.

Города наряженные

Все подготовительные рекорды этого года побил Ставрополь, заказав поставку и монтаж новогодних конструкций почти на 50 млн рублей. Размещение контракта приостановили три жалобы Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому края и одна жалоба Федеральной антимонопольной службы. Контракт с уже выбранным поставщиком отменен. Что же в этом контракте было такого страшного за 50 млн рублей, чем хотели украсить город-здравницу на юге России, и чему так возмутились борцы за конкурентную политику? «НИ» обнаружили в конкурсной документации «уникальный» арт-объект: искусственную ель в гирляндовом шатре (со всевозможным световым обвесом – см. картинку). Установить чудо планировалось на площади Ленина в столице Ставропольского края, но неразумные траты местных властей вовремя пресекли.

«Протестные» города в этом году решили задарить и завесить новогодней иллюминацией по полной программе.

На украшение только уличных пространств Санкт-Петербурга выделены сотни миллионов рублей.

При беглом поиске в разных локациях северной столицы мы нашли следующие крупные контракты, заключенные для подготовки к празднованию Нового 2022 года и Рождества Христова (от 5 млн рублей):

— Оформление набережной реки Мойки (участок от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста, включая Певческий и Большой Конюшенный мосты) — 18,9 млн рублей;

— Оформление канала Грибоедова (участок от Банковского моста до Ново-Конюшенного моста, включая Итальянский мост) и Большой Конюшенной улицы – 19,1 млн;

— Невского проспекта композициями, размещаемыми на тросовых конструкциях – 27,4 млн руб.

— Дворцовой площади – 5,3 млн.

— Оформление улиц Санкт-Петербурга световыми композициями и консолями, размещаемыми на опорах освещения, тросах, мостах, оградах, световыми гирляндами, завесами, шарами и элементами, размещаемыми на набережной, деревьях, кустарниках, фасадах зданий, отдельно стоящими композициями, новогодними искусственными елями высотой 14 м – 103,9 млн рублей,

— Поставка и монтаж оборудования, материалов для светового праздничного оформления искусственного ледового поля (искусственная ель, гирлянды, ёлочные игрушки) для центрального парка культуры и отдыха им. Кирова – 16,6 млн,

— Оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга световыми композициями, размещаемыми на опорах освещения к праздникам – 13,7 млн,

— Выполнение работ по подключению новогоднего оборудования к сетям наружного освещения к празднику «Новый 2022 год и Рождество Христово» и отключению от сетей наружного освещения – 23 млн.

Кроме этого, в Санкт-Петербурге строят каток на Рождественской ярмарке (за 2,4 млн рублей), поздравляют воспитанников детских садов (за 13,5 млн рублей), празднично оформляют к новогодним и рождественским праздникам Петроградский район (за 6, 5 млн рублей), Московский и Фрунзенский районы (за 21,2 млн) и т.д.

Протестный жар Хабаровска решили разбавить новогодними огнями – а точнее светодиодными арт-объектами. На оформление одной только площади Ленина уйдет почти 20 млн рублей. Более 300 гирлянд, в том числе «Водопад», сотни новогодних украшений – «Бант», «Снежинка», «Шар белый» и «Шар синий», «Хомут», «Светильник» и «Звезда». Самые дорогие из арт-объектов – четыре светодиодные арки и цифры – на них расходуется почти 6 млн рублей. Еще почти 6 млн рублей – на ледяные скульптуры – Деда Мороза со Снегурочкой, снеговиков, троны и т.д.. 3 млн 215 тысяч рублей стоит ледяная горка с двумя скатами – для детей и для взрослых на той же площади Ленина. Одним из ледяных арт-объектов, к слову, должна стать фигура из букв, двадцатиметровая в длину и двухметровая в высоту: «Я ЛЮБЛЮ РОССИИЮ».

Помимо Хабаровска, дорогостоящую новогодней иллюминацию дарят Северному Кавказу, Татарстану.

Многие закупки для Чечни, Ингушетии, Дагестана при этом контролируются Москвой, проходят через федеральные бюджетные организации, а не через правительства субъектов.

На искусственную ель в Грозном выделено 9,45 млн рублей. Десятиярусное 42-метровое новогоднее дерево в виде конуса закупается для проведения городского праздника в столице Чеченской Республики.

На проведение «губернаторской елки» в столице Татарстана – Казани выделено 36 млн рублей. На исполнение контракта подыскивается поставщик, у которого есть спортивная арена площадью 3000 кв м. с вместимостью до 4000 зрителей и возможностью монтажа декораций. 25 декабря планируется проведение двух концертных программ с раздачей новогодних подарков девяти тысячам детей. Сама концертная программа и постановка номеров предполагает написание музыки и текстов на русском и татарском языках, запись оркестра, привлечение артистов, вокалистов, актеров, танцоров, массовки, постановку вокально-хореографических номеров, танцевальных этюдов. Яркое зрелищное представление должно «на профессиональном уровне раскрывать исконные национальные традиции татарского народа, его музыкальную, танцевальную культуру, прикладное искусство».

Администрация Екатеринбурга тоже закупает праздничное освещение для исторического сквера за 10,5 млн рублей. Собственно, вот полагающийся горожанам набор за эти деньги:

Мэрия Кирова закупила новогоднее оформление Театральной площади на сопоставимую сумму – 9 млн 812 тысяч рублей, однако соорудит на эти деньги намного больше. На площади должны смонтировать 22-метровую ель, оградить ее деревянными щитами, построить две горки – Жар-птицу и Ладью, залить каток, установить световые композиции композицию «Туннель», «2022», «С НОВЫМ ГОДОМ», а также архитектурно-декоративные композиции «Олень в лесу», «Лес», светодиодные шары, скульптуры деда Мороза и Снегурочки. Одна беда: как половина всего праздничного оформления площади стоят монтажные работы. Дополнительно администрация города заключила два контракта на сумму в 5 млн 260 тысяч рублей — на сборку-разборку новогодней иллюминации.

По Москве на официальном портале Госзакупок РФ отыскивается подозрительно мало закупок. По-видимому, тендеры для столицы играются по особым правилам или скрыты специально, чтобы не раздражать всю остальную Россию столичной любовью к шику, блеску, роскоши.

И всё же нашелся один очень добрый московский заказ: детям, проводящим новогодние праздники в стационарах медицинских организаций в Центральном административном округе, столичное правительство организует «Добрую ёлку Мэра Москвы 2022». Почему мэр добр только к Центральному округу, конечно, вопрос. На 9,4 млн рублей для маленьких пациентов в этих 15 больничных стационарах планируется провести с 1 по 30 декабря концертные, культурно-просветительские детские новогодние мероприятия «в целях создания праздничной атмосферы». Для организации интермедии нанимается творческий состав, умеющий взаимодействовать с детьми с разными особенностями развития: ведущие, аниматоры, артисты оригинальных жанров и балета, два Деда Мороза и две Снегурочки.

По какому-то странному жребию повезло и нескольким школам Москвы, в которых новогоднее настроение будут создавать за бюджетный счет: это ГКОУ КШИ № 1, ГКОУ СКОШИ № 2, ГКОУ КШИ № 5, ГКОУ СКОШИ № 31, ГКОУ СКОШИ № 52, ГКОУ СКШИ №65, ГКОУ СКОШИ № 73, ГКОУ СКОШИ №79, ГКОУ КШИ № 102, ГКОУ СКШ № 571, ГКОУ Школа «Технологии обучения», ГКОУ «Школа № 2124».

Подведомственное учреждение Департамента образования и науки столицы потратит более 2 млн 779 тысяч рублей, чтобы поставить в эти школы новогодние декорации. Нехитрый перечень включает в себя различные изделия из пластика, стекла, фольги и текстиля: Игрушка елочная «Снежинка декоративная», светодиодная; Игрушки елочные, шары цветные; Шар новогодний, пластик; Игрушки елочные, шары цветные, набор; Игрушка елочная «Бант новогодний», пластик; Игрушки елочные, шары цветные, набор; Мишура, лавсан, 3м; Мишура, лавсан, 2м; Мишура, лавсан, 2,5м, Наконечник «Шпиль» для новогодней елки, высота 25 см, пластик; Снежинка декоративная, пенопласт; Елочные украшения, бусы пластиковые, 10м, Мишура, лавсан, 1,5м; Композиция из декоративных цветов, шаров, новогодняя; Цветок искусственный, пластик; Елочные украшения, бусы пластиковые, 2,7м; Фигура напольная акриловая светодиодная «Снеговик», высота 150 см.

Гуляет ближайший пригород Москвы.

Подольск заказывает себе светящиеся новогодние фигуры за 31,9 млн рублей. Все эти бюджетные средства планируется потратить на одну спорную инсталляцию – выложить квадрат гирляндами на фасаде концертного зала городской администрации (см. картинку). «Инсталляция может сопровождаться текстом: «Сказочного Нового года!» — сказано в документации к закупке.

А что вы понимаете в создании новогоднего настроения?

Любопытную закупку хотела осуществить дирекция парков Одинцовского городского округа Московской области. За 8 композиций из неясных материалов бюджетное учреждение готово было выложить 17,8 млн рублей. Расположиться фигуры должны были в пределах определенных элитных кварталов Истринского и Серебряноборовского участкового лесничества. По результатам внеплановой проверки Управления Федеральной антимонопольной службы Московской области определение поставщика заблокировано. Собственно, вы можете сами поразмышлять, стоят ли эти творения почти 18 миллионов рублей, учитывая, что главными спонсорами сего выступают россияне- налогоплательщики:

Гуляют в этот новый год и Химки. На уличные новогодние огни выделено 21,4 млн рублей. Судя по аукционной документации, на эти деньги уже закуплено 27.300 штук гирлянд.

В Нижнем Новгороде в Дмитровской башне Кремля будут проводить «мультимедийное представление». На производство двух видеороликов, которые будут транслировать в ходе этой праздничной программы, директор «Нижегородского Кремля» Юрий Бортников выделяет 10, 6 млн рублей и 8 млн рублей. Организация самого мультимедийного шоу обойдется городскому бюджету еще в 14 млн 160 тысяч рублей. Согласно аукционной документации, объем услуг включает: световой коридор, расположенный между Кладовой и Никольской башней; показ аудиовизуального произведения на стенах Никольской башни; интерактивные экраны с актерами на участке между Никольской башней, Кладовой башней и корпусом №10; мультимедийная инсталляция в еловом сквере; показ лазерного аудиовизуального произведения на стенах корпуса №14 и т.д.

В Елабуге через подведомственное учреждение муниципальной администрации покупают стелу «Волна». На металлическую конструкцию с подсветкой (см. картинку) на кольцевом перекрестке власти готовы выделить из бюджета в 2 млн 667 тысяч рублей.

В Перми планируется установить на главной эспланаде новогодний комплекс для празднования наступившего Нового года и Рождества Христова. Стоимость объекта – 10 млн рублей. Но интересно другое. Город доплачивает сверху, чтобы все новогодние инсталляции в принципе дотянули до самой новогодней и рождественской ночи и благополучно их пережили. Так, к примеру, за оказание услуг по охране объектов новогодних городков 2021-2022 автономное учреждение культуры Перми «Пермьпарк» заплатит 2 млн 037 тысяч наряду чоповцев. Ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни – 5 охранников будут нести пост в парке «Счастье есть», 7 охранников — в Саду им. Миндовского и Парке им. Чехова, по трое — на каждой из этих локаций в рождественскую ночь.

В закупочной документации уточняется: охранники должны быть не просто людьми, одетыми в служебную форму по сезону, но и обязательно проследить, чтобы форма эта была чистая и носилась аккуратно. Обязательное требование – быть вежливым и тактичным, а также уметь пользоваться техсредствами охраны – тревожной кнопкой, средствами связи и т.д. К грубым нарушениям договора относится: распитие спиртных напитков, даже слабоалкогольных и употребление наркотиков.

Госкорпорации: и хлеба, и зрелищ

Госкорпорации и ведомства по-разному готовятся завершить этот год. Кому-то не жалко средств на роскошные корпоративные мероприятия.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» организует для 2842 детей своих сотрудников детский утренник-представление. В программе – ледовое шоу, водное шоу, театральный спектакль с анимационной программой, цирковое представление и т.д. Стоимость – 10 млн 129 тысяч рублей. За эти деньги праздник организовывают дважды – за несколько дней до Нового года и в рождественские каникулы в одном из корпусов самого аэропорта.

ПАО электрики и электрификации «Мосэнерго» организует для детей своих работников новогодний праздник за 8 миллионов рублей. На эти деньги планируется провести четырехчасовое зрелищно – развлекательное мероприятие, на которое будут приглашены 1000 детей и 500 родителей.

При сборе гостей должен работать буфет с официантами, а праздничное детское меню должно включать: не менее 7 видов мини-пирожков, сладкую домашнюю выпечку в ассортименте, картошку фри/ по-деревенски, куриные наггетсы, мини-бургеры (обязательно с мясом индейки), хот –доги, мини-пиццу, десертную станцию: с муссами, желе, ассорти мини-пирожных, молочные коктейли и соки в ассортименте. Сама зрелищно-развлекательная программа должна включать в себя «тематическое шоу/спектакль и нести в себе активную составляющую с вовлечением детей в действие, исполнитель обеспечивает выступления артистических коллективов, связанных в одну сюжетную линию».

Управделами Президента РФ в лице одного из своего ФБГУ — «Оздоровительный комплекс «Снегири» на 1,2 млн рублей поставляют себе новогодние украшения. Среди них – искусственная ель «Вирджиния», высотой 2,1 метра, весом – 7 кг, длина иглы — 4,5-4,6 см; звездный елочный дождик мерцающий, электрогирлянда уличная; набор елочных шаров (33 шт) и сосулек (3 шт); бусы нежно-голубые и нежно-розовые; мишура «Морозко»; панно Санта-Клаус с подарками, упряжка Санты, Снегурочка, Снеговик; елочные игрушки колокольчики, снежинки и звезда, а также «Надувной Дед Мороз» морозостойкий и Светящийся Олень «Резвый» и т.д.

Министерство обороны Российской Федерации закупает ель светодиодную со световыми шарами за 9,9 млн рублей. Причем сама ель обойдется федеральному бюджету в 6,8 млн рублей, а шары трех типов – в 3,1 млн. Сам аукцион, согласно извещению, проводится в закрытом режиме.

В международный детский центр «Артек» поставляют новогодних конструкций почти на 12 млн рублей. Что же закупается на эти деньги? На этот вопрос предельно точно отвечает опять же перечень тендерной документации. Итак, создавать новогоднюю атмосферу в «Артеке» в этом году будут: ёлка со стеклопластиковыми световыми шарами, фасадная световая конструкция «Елочные игрушки», гобопроекторы, стробоскопы, игрушки на ёлку Чупа-Чупс, световое оформление елки перехода, консоли сладкие, звезды на фасад здания, фотозона «Новогодние сладости».

Федеральное агентство по делам молодежи выделило 23,5 млн рублей на проведение Всероссийской интеллектуально-спортивной игры «Новогодний ДРАЙВинг». На контракт уже определен исполнитель – аукцион выиграло ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». На эти деньги три дня проводится конкурс для четырех тысяч человек. Организатор должен привлечь экспертов для оценки конкурсных работ, нанять режиссерско-постановочные группы мероприятия, провести деловую и экскурсионно-развлекательную программу, организовать проживание и питание участников, экспертов, коучей и почетных гостей в Москве, обеспечить площадки для проведения конкурса, фотосъемку, поставить сувенирную продукцию и т.д.

Пить и петь за чужой счет приятнее вдвойне

Несколько предприятий с госучастием явно попутали берега и закупают подарки не детям, а себе любимым, а Новый год – лишь повод для оного. Так, в Рыбинске Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (принадлежит «Ростеху» и «Росимуществу», а через компанию — АО «ОПК «Оборонпром») закупило 12 800 штук бутылок (!) вина игристого полусладкого «Абрау-Дюрсо». При этом заказчика интересовали сорта исключительно шардоне, рислинг, совиньон-блан, алиготе, пино-блан с «яркими, свежими, чистыми, приятными тонами цитрусовых плодов, желтых яблок и груш».

Еще одна компания Акционерное общество «Русатом энерго интернешнл» (через АО «Атомэнергопром» принадлежит Правительству Российской Федерации) закупила 510 бутылок вина игристого, наименований: Maximum Blanc de Blancs Trento DOC брют производителя Ferrari. В требованиях, установленных заказчиком, сказано, что вино должно быть соломенно-золотистого цвета, изготовлено из одного сорта винограда 100% шардоне, а «при наливе игристого вина в бокал должна образовываться характерная пена с выделением пузырьков двуокиси углерода». Выдержка в бутылке не менее 36 месяцев.

Бутылка из затемненного стекла, имеющая пунт на дне. Пробка из натурального материала. Вокруг горлышка бутылки обернута кольеретка с надписью. Почему данную поставку должны, пусть и опосредованно, оплачивать налогоплательщики? В техническом задании сказано, что товар будет использоваться в качестве новогодних подарков (только неизвестно кому).

№1 в рейтинге нашего обзора по наглости – Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» во главе с директором Альбертом Гильмановым. Компания на в 100%-ой доле принадлежит Комитету по управлению имуществом г. Москвы. Не исключено, что полностью на бюджетные средства организация выкупает себе пансионат «Искра» в Одинцовском районе Московской области в саму новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января и еще на 8 дней и ночей после!

Вот, к примеру, торжественная программа только на саму новогоднюю ночь:

— артисты – с 22:00 час. 31 декабря 02.30 час. 1 января (02:30),

— вокалисты-солисты, кавер–группа — выступление в 2х залах (кинозал, банкетный), жанр: популярные хиты 70-80-90х, со своим музыкальным оборудованием, 6 выходов по 30-40 мин.,

— шоу-балет (танцевальная группа) — красочно оформленные костюмы и различные по жанру танцевальные постановки, выступление в 2х залах, в каждом зале по 4 выхода по 10 мин.,

— лазерное и световое шоу в 2-х зала. 2 выхода по 20мин.,

— ведущий (2 шт) для проведения банкета и конкурсов, квестов,

— салют на футбольном поле — время запуска- 5 мин, фейерверк среднего уровня с высотой запуска 50 — 60 метров (римские свечи, ракеты, сборки фейерверочных эффектов, бытовые фейерверочные изделия и батареи салютов с калибром изделий от 25 до 50 мм),

— диджей для настройки и озвучивания артистов с аппаратурой 2 КВт и светом,

— саксофонист для встречи гостей,

— Дед Мороз с баяном и Снегурочка в 2 зала!

Программа, последующих 8 дней и ночей в пансионате «Искра», к слову, не многим уступает новогодней ночи.

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» тоже, не исключено, что за средства налогоплательщиков, устраивает себе корпоратив за 7,4 млн рублей (текст договора и техническое задание не отображаются на сайте Госзакупок).

Странные подарочные наборы с предметами из натуральной кожи, явно не для детей, заказывает Акционерное общество «Рособоронэкспорт» за 12,5 млн рублей. Эксклюзивные подарки необходимы для обеспечения представительской деятельности, уточняется в документации.

600 счастливых обладателей получат на Новый год: 1. Папку деловую с ассиметричным углом на молнии из натуральной замши; 2. Ежедневник А6 в обложке-портфолио из натуральной замши; 3. Конверт-чехол экранирующий для телефона, ключей и пластиковых карт (RFID- защита (Radio Frequuency IDentification радиочастотная идентификация) из натуральной замши с магнитным клапаном, 4. Кредитницу с ассиметричными карманами с RFID- защитой (Radio Frequuency IDentification — радиочастотная идентификация) из натуральной замши; 5.6 Портмоне из натуральной замши; 6. Коробка подарочная «Ларец».

Детские подарки – такие разные

Новогодние подарки для тяжелобольных детей, детей-инвалидов и детей-сирот, детей из малоимущих семей закупают многие муниципальные и региональные департаменты Минсоцзащиты. Закупают их для детей своих сотрудников и крупные госкорпорации и ведомства. Источник финансирования вроде и один – бюджет РФ, региона, муниципалитета. Но вот подарочки разные. Закупками т.н. социальных наборов стараются помочь несчастным отечественным предприятиям, хоть как-то грузить их производственные линии, поэтому Минсоцзащита часто включает в требования к поставщику, чтобы товар был не заморский, не вражеский. А вот в детские подарки ребенку, чьи родители трудятся в Газпроме, Роснефти, Росгвардии, лишний патриотизм ни к чему – туда Дед Морозу и Сникерс и Баунти и Киндер Сюрприз доложить не грешно.

Что входит в социальные наборы, например, в Приморском крае? Их Соцзащита потом распределит между всему детьми, как они пишут, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Картонная коробка с крышкой под кодовым названием «Подарок №33» стоит 300 рублей и включает 35 конфет, 8 карамелек и 1 шоколадку.

— Конфеты помадные молочные глазированные кондитерской глазурью:

«Бухта Бурная» — 2 штуки, «Цап-царап» — 4 штуки, «Шамора» — 3 штуки, «Светланская» — 4 штуки,

— Конфеты помадные глазированные кондитерской глазурью: «Хасаночка» — 5 штук, «Приморочка» — 4 штуки,

— Конфеты помадные сливочные крем-брюле глазированные кондитерской глазурью: «Какао-помадные» — 2 штуки,

— Конфеты типа пралине, глазированные кондитерской глазурью: «Гном озорник» — 2 штуки,

— Конфеты на основе жиров, глазированные кондитерской глазурью «Мышки — норушки» — 2 штуки,

— Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Чапа-Ляпа Т» — 1 штука, «Ананасные» — 1 штука,

— Конфеты вафельные с начинкой типа пралине глазированные кондитерской глазурью: «Кот скороход» — 1 штука, «Дальневосточный мишка» — 1 штука, «Уссурийский мишка» — 1 штука,

— Конфеты желейные неглазированные: «Фестиваль со вкусом апельсина» — 1 штука, «Фестиваль со вкусом яблока» — 1 штука,

— Шоколад темный «Приморский кондитер» с морской капустой 1/65темный «Приморский кондитер» — 1 штука,

— Карамель леденцовая «Веселые дольки» Со вкусом лимона, апельсина, грейпфрута – 2 штуки,

— Карамель с фруктово-ягодной начинкой вкус «Лимон» — 3 штуки, «Клубника» с фруктово-ягодной начинкой – 3 штуки.

Обязательное требование ко всем наименованиям товара – российское производство.

Для сравнения – какие подарки заказывают для детей сотрудников крупнейшие госкорпорации, например, ООО «Газпром добыча Оренбург».

Стоимость одного набора уже в два раза выше — 720 рублей. Сюда кладут и игрушки, и кондитерские изделия. И требуют, чтобы дети, получив новогоднюю коробку, не просто поели сладостей, но и развились интеллектуально.

В своих требованиях к поставщику филиал «Газпрома» в Оренбурге просит, чтобы игрушки в подарочных наборах «способствовали развитию творчества детей, имели возможность применения в совместной деятельности, имели дидактические свойства, необходимые для интеллектуального развития детей, обогащения их знаниями». Кроме этого, игрушки из новогодних наборов «должны стимулировать просоциальные действия и, по возможности, вызывать гуманные чувства, поддерживать бережное отношение к природе и человеку». Недопустимым является наличие в игрушке качеств, «стимулирующих асоциальные действия и чувства: насилие, жестокость, агрессивность, безразличие и пр».

Кондитерские изделия в новогодних подарках филиала «Газпрома» должны быть представлены широким ассортиментом сладостей, в том числе шоколадным батончиком с начинкой высшей категории, весом не менее 50 г., оригинальными сладостями-сюрпризами, классическими шоколадными (не менее 70% от общей массы набора) и карамельными конфетами (карамельных конфет допускается не более 10% в общей массе набора). А вот арахис, изюм, зефир, печенье, вафли не допускаются.

Стоимость одного новогоднего детского подарка в Акционерном обществе «Чеченэнерго» — 900 рублей, и в эти коробки уже попадают сладости «иностранные»: Snickers, Mars, M&M, KitKat, Bounty, Chupa Chups и т.д.

Подарок для ребенка сотрудника «Росгвардии» стоит 1500 рублей. В этом году ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации закупают 28 тысяч наборов на 42 млн рублей. Источник трат – федеральный бюджет.

В состав подарка входит: Шоколад молочный «Nesquik» с молочной начинкой и кальцием, Шоколадное яйцо «Kinder Surprise» 20г, Snickers minis, Mars minis, Twix minis, Milky Way minis, KitKat mini, Choco Pie, 30r, семь сортов конфет марки «Бабаевский» (с трюфельным кремом и миндалем, шоколадным вкусом, «Белочка», «Вдохновение», «Трюфель», «Визит»), 15 сортов конфет марки «Красный октябрь» («Мишка косолапый» — обычный и медовый грильяж, «Аленка» — обычная, пряничная сказка и с фундуком, , «Красная шапочка», мягкий грильяж, «Кара-кум», «Красный мак», «Маска», «Ореховая роща», «Наслаждение», «Mega Drive», «Toffee de luxe классик», «Ирис Крепыш»), 14 сортов конфет марки Рот Фронт («Птичье молоко», «Огни Москвы», «Осенний Вальс», «Коровка вафельная» — молочная и шоколадная, «Коровка суфле», батончики, «Картошка», «Семейка сов», «Звездный дождь», «Босс Кокос», «Котик», «Халка в шоколадной глазури», «Очумелый шмелик»).

Юлия Сунцова