 

В епархии рассказали об устроившем взрыв в гимназии в Серпухово

14.12.2021, 12:10, Новости дня
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Бывший выпускник православной гимназии при монастыре в Серпухове, устроивший накануне взрыв в учебном заведении, был тихим и ничем особенно не выделялся, сообщил пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви священник Константин Семенов.

«Учителя характеризуют его как тихого человека, ничем особенно не выделявшегося среди остальных. Есть информация о том, что юноша тяжело болен», – цитирует ТАСС Семенова.

По его словам, данные СМИ о том, что молодой человек во время обучения в гимназии якобы часто конфликтовал с учителями и учащимися не соответствует действительности. Отмечается, что в настоящее время православная гимназия закрыта, а монастырь уже открыли вновь для паломников. 

Также в епархии сообщили, что после взрыва дети были госпитализированы в лечебные учреждения Подольска и Люберец. Позже трое пострадавших были выписаны домой, один подросток, состояние которого врачи оценивают как среднетяжелое, остается на лечении в стационаре.

Напомним, в понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12. 

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута. Позже медицинские службы сообщили, что он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. 



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