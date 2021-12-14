 

МВД разработало способы уведомления владельцев о вскрытии машин полицией

14.12.2021, 12:10, Новости дня
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Граждан планируется уведомлять о вскрытии автомобилей полицией в случае необходимости за сутки через интернет, почту или телефон, говорится в утвержденном главой МВД Владимиром Колокольцевым проекте приказа ведомства.

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие», – цитирует документ РИА «Новости».

Отмечается, в случае вскрытия транспортного средства владельца необходимо уведомить не позднее 24 часов с момента этой операции.

Владелец должен получить уведомление через почтовую связь, факс, либо через другие средства связи и доставки, позволяющие «достоверно установить факт направления уведомления».

Уведомления могут быть доставлены «в виде телефонограммы», но с последующим направлением уведомления на бумажном носителе. Также позволяется использовать «информационно-телекоммуникационных сети», такие сообщения будут направлять с адреса почты органа внутренних дел.

В уведомлении должны быть указаны «дата, время, место и основания вскрытия» авто, а также ряд сведений об обстоятельствах его вскрытия.

Напомним, в декабре Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили.



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