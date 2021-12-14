 

The Insider оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

14.12.2021, 12:10, Новости дня
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Издание The Insider оштрафовали за отсутствие на сайте маркировки о статусе иностранного агента, соответствующее решение принял Таганский суд Москвы.

«Издание The Insider признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначены наказания в виде административных штрафов в размере 500 тыс. рублей и 500 тыс. рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС.

В июле интернет-издание The Insider было признано в РФ СМИ – иностранным агентом, в этот же список включены пять журналистов.

Позже ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину.

Роскомнадзор в ноябре подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке интернет-издания The Insider из-за отсутствия на его сайте маркировки иноагента.



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