В России хотят разрешить продажу пива на автозаправках

Пиво может вернуться на прилавки российских автомобильных заправок. С предложением снова разрешить продажу алкогольного напитка на АЗС выступило Министерство энергетики России.

В Минэнерго пояснили, что такое решение позволит поддержать автозаправочный бизнес в условиях кризиса и повысит его доходность. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предположил, что хотя данная мера не решит всех проблем АЗС, но повысит выручку на 30-40 копеек с каждого литра бензина, сообщает телеканал “360”.