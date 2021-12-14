 

В России хотят разрешить продажу пива на автозаправках

14.12.2021, 12:04, Разное
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Пиво может вернуться на прилавки российских автомобильных заправок. С предложением снова разрешить продажу алкогольного напитка на АЗС выступило Министерство энергетики России.

В Минэнерго пояснили, что такое решение позволит поддержать автозаправочный бизнес в условиях кризиса и повысит его доходность. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предположил, что хотя данная мера не решит всех проблем АЗС, но повысит выручку на 30-40 копеек с каждого литра бензина, сообщает телеканал “360”.



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