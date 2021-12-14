Две красавицы с разным финалом – Личное мнение

А вы в курсе, что две такие разные, но обе такие красивые Софи Лорен и Бриджит Бардо родились в одном месяце одного года: в сентябре 1934?

В молодости обе были головокружительно хороши. Бардо, пожалуй, краше. Выразительнее, раскованнее.



Фото: Соцсети

Однако умнее оказалась Софи. Бардо родилась красивее, а Лорен красивее стала.

К 45 годам Софи и Бриджит подошли с разницей в целое десятилетие на лицах.

Судите сами. Оба снимка сделаны в 1979 году.



Фото: Соцсети

45-летняя Лорен — великолепная, сексапильная женщина. Бардо в этом же возрасте — уставшая бабка. Свою красоту Софи пронесла через десятилетия, в Бриджит профукала лет за 10-15.

Такой контраст во внешности — прямой результат усилий, которые эти женщины тратили на уход за собой.

Как-то София Лорен обмолвилась:

Трудно стать неотразимой, если ты ленива.

Это — чистейшей воды правда!

Одни женщины при любых деньгах будут выглядеть плохо, другие — хорошо. Дело — не в финансах, а в том, сколько времени, сколько усилий вы готовы посвящать тому, чтобы оставаться ухоженными женщинами.

Я пришла к неутешительному выводу: современные женщины стали выглядеть хуже, чем выглядели 10 лет назад их ровесницы.

Нет, под фильтрами Инстаграма всё очень красиво, но в реальной жизни я вижу много тусклых лиц в обрамлении обломанных волосёнок.

Причины тому, на мой взгляд, следующие:

1) Постоянное наращивание волос.

Тяжёлые пряди крепятся к волосам с уже ослабленными фолликулами. Со временем некоторые фолликулы под грузом пришитых волос повреждаются безвозвратно, образуя очаги алопеции, с которыми уже ничего сделать нельзя.

Помимо этого, женщины с наращенными волосами, часто пребывают в иллюзии, что у них — шикарная шевелюры, и перестают ухаживать за своими волосами, ограничиваясь шампунем и кондиционером.

Результат: неестественно длинные и густые пряди сзади и обломанная солома вокруг лица. Выглядит ужасно дёшево.

2) Фильтры и фотошоп.

«Казаться, а не быть», — девиз Инстаграма 21 века.

С развитием технологий казаться становится всё проще и проще: достаточно наложить масочку на отёкшую, прыщавую ряшку — и вот уже женщина уровня «чучело» превращается в виртуальную топ-модель.

3) Пандемия.

Работа на «удалёнке» во время пандемии расслабила многих из вас.

Если раньше вы хотя бы для коллег старались выглядеть поприличнее, то сейчас, в лучшем случае, чуть губы подкрасите и грязные волосы в хвост соберёте перед зумом.



Фото: istockphoto.com

Многие женщины — вроде бы, неглупые с виду — не понимают очевидного: невозможно привести голову в порядок за минуту до созвона.

По волосам — по их качеству, плотности, блеску — сразу видно, кто, на самом деле, ухоженная женщина, а кто дёшево маскируется.

То же самое касается и кожи: женщину, которая следит за собой, всегда можно идентифицировать по сияющему, здоровому лицу. Хоть вживую, хоть через экран монитора.

4) Достижения современной косметологии.

Звучит нелогично, но это — правда.

Объясню, что имею в виду.

С развитием эстетической медицины, которая в руках профессионалов творит чудеса, многие женщины перестали фанатично ухаживать за лицом дома, уповая на инъекции ботокса и филлеров.

Да, ими можно заморозить морщины и разгладить лицо, но качество кожи при этом останется прежним. Если кожа грубая, неухоженная, пористая, с пигментными пятнами, то она такой и останется и после инъекций.

Ухоженно выглядеть вы не будете. Вы будете выглядеть, как тётки, которые залили в лицо ведро филлеров, то есть колхозно и дёшево.

Когда Софи Лорен было 45 лет, никаких инъекций и в помине не было, но выглядела она намного лучше многих регулярно таскающихся сегодня на уколы красоты тёток того же возраста.

Всю свою жизнь Лорен фанатично ухаживала и ухаживает за лицом и волосами. Я читала многие её интервью: эта женщина любит домашние уходы и делает их регулярно.

Вместо того, чтобы уповать на фильтры, филлеры и пришитые патлы, начните регулярно делать маски для лица и волос, не забрасывайте это дело через пару недель — и вскоре вы будете и выглядеть ухоженной женщиной, и, что даже важнее, таковой себя ощущать.

Я не считаю мытьё головы шампунем и нанесение на волосы кондиционера уходом за волосами.

Шампунь и кондиционер — это база. Смыть пот и грязь, склеить кератиновые чешуйки — вот всё, на что способны шампунь и кондиционер.

Ели вам хочется сделать волосы здоровее, гуще и красивее, то одной их стиркой не обойтись. Надо ухаживать за кожей головы, за волосяными луковицами

Скальпу нужен регулярный массаж, питание, отшелушивание.

Когда я начала делать регулярный пилинг кожи головы, у меня попёр рост волос.

Объясню на пальцах, почему так важен пилинг.

Когда клетки кожи отмирают, они образуют сухой слой на коже головы. Смешиваясь с жиром, остатками средств для укладки и потом, мёртвые клетки формируют что-то вроде панциря на коже головы.

Растущему волосу практически невозможно пробиться сквозь этот панцирь. Питательные вещества тоже не в состоянии через него просочиться к корням волос, тупо и бессмысленно размазываясь по его поверхности.

В результате, волосы не получают необходимого им питания и перестают расти.

Попробуйте порошковую маску с кислотами от бренда Dibs.

Кислоты деликатно размягчают корку отмерших клеток, а нерастворимые частички мягко отшелушивают эти клетки и усиливают микроциркуляцию.

Таким образом, активизируется приток крови к корням волос, обменные процессы в фолликулах начинают работать как надо.

Когда всё ненужное отскоблилось, витамины и питательные вещества из той же самой маски доходят до пункта назначения: волосяных фолликул. Им больше не нужно пробиваться через шкурку бегемота.

Ваш скальп, наконец-то, начнёт дышать. Ваши фолликулы, наконец-то, начнут получать необходимое им питание и, как следствие, расти, а не выпадать.

Особенно актуально для тех, кто переболел ковид-19 и сразу записался на мезо или, ещё хуже, на наращивание. Уделите себе время дома: спасение волос после этой дряни потребует терпения и дисциплины.

Вместо того, чтобы накладывать на лицо инста-фильтр, лучше попробуйте маску, которая, как инста-фильтр, работает. Будете пользоваться регулярно — цвет лица выровняется, поры уменьшатся, кожа станет бархатистой и матовой, словно её отфотошопили.

Лицу, чтобы восстановить функции регенерации после ковида, тоже потребуется поддержка.

Необходимость в казаться моложе и ухоженнее отпадёт. Вы станете моложе и ухоженнее в реальности.

Эта маска — оптимальный вариант для 31-го декабря. Даже одно применение подготовит ваше лицо к новогодней ночи: жирный блеск уйдёт, макияж ляжет ровно и продержится долго.

Не знаете, что дарить подругам, маме, сестре на Новый год? Чистейшая, натуральная косметика из швейцарских компонентов Dibs Cosmetics закрывает этот вопрос. Можно дарить большие упаковки, можно — отдельные пакетики: зависит от вашего бюджета.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!

А теперь признавайтесь: насколько ваш уход за собой зависит от внешних обстоятельств?

Вы — из тех, кто усиленно ухаживает за собой, когда выходите в офис после удалёнки или когда появляются свободные средства, или в любых обстоятельствах ваши кожа и волосы — в отличном, выхоленном состоянии?

На сколько баллов по 10-балльной шкале оцениваете собственную ухоженность?

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