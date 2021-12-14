 

Употребление клетчатки и йогурта помогает сжечь висцеральный жир

14.12.2021, 11:58, Разное
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Медики рассказали, как можно быстрее сжечь висцеральный жир. Они посоветовали употреблять больше клетчатки и йогурта.
Определенный рацион питания может помочь человеку улучшить собственное здоровье. Правильная диета поможет избавиться от висцерального жира. Его накопление происходит в основном в органах брюшной стенки. За счет этого повышается риск развития хронических патологий, иногда может появиться сахарный диабет.

Рацион, богатый клетчаткой, помогает бороться с лишним весом. Человек худеет посредством потребления пищевых волокон. К такому методу стоит прибегать, если тяжело придерживаться определенной диеты.

Пользу организму принесет регулярное потребление овсянки. В этой каше содержится масса растворимой клетчатки. Последняя позитивно сказывается на пищеварении, снижает показатели сахара и плохого холестерина. Если человек не любит эту кашу, можно есть ту, которая состоит из овсяных отрубей. Ее часто совмещают с фруктами и греческим йогуртом, пишет портал Nation News.



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